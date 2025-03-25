Beşiktaş’a sakatlardan müjdeli haber!

Hazırlık karşılaşmasında Uğur Okulları İstanbulspor'a karşı forma giyen Rafa Silva, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan alınmış ve bu durum teknik heyeti endişelendirmişti. Ancak yapılan kontrollerin ardından Portekizli yıldızın ciddi bir problemi olmadığı ve Galatasaray derbisinde sahada olabileceği öğrenildi.

Aynı mücadelede sakatlık yaşayan bir diğer isim Alex Oxlade-Chamberlain'den de iyi haber geldi. TRT Spor'un aktardığı bilgilere göre İngiliz oyuncunun durumu ciddi değil ve derbide forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın deneyimli kalecisi Mert Günok da ağrıları nedeniyle bir süredir antrenmanlarda yer almıyordu. Ancak son durumu olumlu seyrediyor ve derbide kaleyi koruması bekleniyor. Mert, son olarak Macaristan ile oynanacak milli maçın kadrosuna çağrılmış ancak ağrıları sebebiyle katılamamıştı.

Son olarak, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'deki son iki maçta forma giyemeyen Svensson da derbide takıma geri dönüyor. Norveçli oyuncunun, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Ancak siyah-beyazlı ekipte Felix Uduokhai'den kötü haber geldi. Savunma oyuncusunun yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.