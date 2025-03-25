AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley’de şampiyon Fenerbahçe Medicana

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Medicana, güçlü rakibi Halkbank'ı set vermeden 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuçla Sarı Lacivertliler, AXA Sigorta Kupa Voley'de 5. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Final maçının ardından büyük bir coşku yaşayan Fenerbahçeli oyuncular, kupa zaferini tribünleri dolduran taraftarlarıyla kutladı. Mücadeleye; Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Jeffrey Jendryk ve liberolar Burak Güngör ile Caner Dengin ilk altısıyla başlayan Fenerbahçe, oyuna hızlı bir giriş yaptı.

İlk sette Mirza Lagumdzija ve Earvin Ngapeth'in karşılıklı sayılarıyla çekişmeli başlayan mücadelede Fenerbahçe, 13-12'lik skorla öne geçti. Setin devamında ise hücumdaki etkili performansıyla fark yaratan Sarı Lacivertliler, ilk seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 3-0'lık bir seriyle başladı. Ngapeth'in hücumda öne çıktığı bölümde skor 8-3'e geldi ve Halkbank mola almak zorunda kaldı. Moladan sonra toparlanan başkent temsilcisi, 5-0'lık bir seriyle öne geçse de setin sonunda ipleri yine eline alan Fenerbahçe, 25-23'lük skorla ikinci seti de kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sete de hızlı başlayan Fenerbahçe Medicana, Ngapeth'in arka arkaya bulduğu sayılarla 4-0'lık bir avantaj yakaladı. Skorer oyununu sürdüren takım, setin ortalarında farkı 17-12'ye çıkardı. Son bölümde de üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, seti 25-17 kazanarak karşılaşmayı 3-0 noktaladı ve kupanın sahibi oldu.

Bu önemli başarıyla birlikte Fenerbahçe Medicana, 2025 sezonunda Türkiye'yi Avrupa arenasında, CEV Kupası'nda temsil etme hakkı elde etti.

SETLERE GÖRE SONUÇLAR

1. SET: 19-25

2. SET: 23-25

3. SET: 17-25

Halkbank: Yunus Emre, Maa, Dick Kooy, Sercan, Mirza, Leal Hidalgo, Volkan (L), İzzet, Sotola, Caner, Batuhan.

Fenerbahçe Medicana: Ngapeht, Hakkı, Kaan, Yiğit, Jendryk, Drzyzga, Burak (L), Caner Dengin (L),Caner Pekşen.

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yavuz Akdemir, GDS Hakemi: Ramazan Demiröz