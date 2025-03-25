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Aslan çeyrek finalde! Galatasaray Ekmas - Manisa BBSK: 104-81 | MAÇ SONUCU

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu’nun 6. ve son maçında iki Türk temsilcisi karşı karşıya geldi. Galatasaray Ekmas, evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 104-81’lik skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 22:36 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 22:36
Aslan çeyrek finalde! Galatasaray Ekmas - Manisa BBSK: 104-81 | MAÇ SONUCU

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Sarı-kırmızılı ekip, bu önemli karşılaşmada sergilediği etkili performansla gruptaki dördüncü galibiyetini elde etti ve üst tura yükselmeyi başardı. Bu sonuçla Manisa BBSK ise gruptaki beşinci mağlubiyetini alarak organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa arenasındaki iddiasını sürdürürken, çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Nicolas Maestre (Fransa), Geert Jacobs (Belçika)

Galatasaray: Blumbergs 8, Palmer 16, Wallace 11, Göksenin Köksal 4, Delgado 9, Young 4, Cummings 14, Samet Geyik 2, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 3, Sadık Emir Kabaca 16, Yaman Alişan 2

Manisa Basket Divissa: Chiozza, Besson 16, Leon Apaydın 6, Thomas 5, White 25, Lual-Acuil 19, Cengizhan İvedi 3, Yunus Sonsırma 5, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2

1. periyot: 33-21

Devre: 50-46

3. periyot: 78-60

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