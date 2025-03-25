Fenerbahçe Beko - Paris Basketball | CANLI

Fenerbahçe Beko kalan üç maçının ikisini evinde oynayacak (AFP)

KANARYA YİNE EVİNDE

Paris Basketball ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko, iki hafta üst üste evinde oynayacak. Jasikevicius'un öğrencileri önce Baskonia'yı ardından da Barcelona'yı ağırlayacak. Kapanış ise Bayern Münih ile Almanya'da yapılacak.