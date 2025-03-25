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Fenerbahçe Beko - Paris Basketball | CANLI

Ülkemizi THY Euroleague'de temsil eden Fenerbahçe Beko, 31. hafta maçında Paris Basketball'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler kazanarak yoluna devam etmek amacında. Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 20:40 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 20:55
Fenerbahçe Beko - Paris Basketball | CANLI

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 31. haftasında Fransız temsilcisi Paris Basketball ile Ülker Etkinlik SAlonu'nda karşı karşıya geliyor.

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CANLI TAKİP

Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR

1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 7-8 :PARIS BASKETBALL
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: - :PARIS BASKETBALL
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: - :PARIS BASKETBALL
4. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: - :PARIS BASKETBALL

Fenerbahçe Beko kalan üç maçının ikisini evinde oynayacak (AFP)Fenerbahçe Beko kalan üç maçının ikisini evinde oynayacak (AFP)

KANARYA YİNE EVİNDE

Paris Basketball ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko, iki hafta üst üste evinde oynayacak. Jasikevicius'un öğrencileri önce Baskonia'yı ardından da Barcelona'yı ağırlayacak. Kapanış ise Bayern Münih ile Almanya'da yapılacak.

Fenerbahçe taraftarının açmış olduğu koreografi (S SPORT)Fenerbahçe taraftarının açmış olduğu koreografi (S SPORT)

MUHTEŞEM KOREOGRAFİ

Fenerbahçe'nin Paris Basketball'u ağırladığı mücadele öncesinde sarı lacivertli taraftarlar koreografi gösterisi sundu. Pota arkası tribünden Can Bartu, İbrahim Kutluay ve Melih Mahmutoğlu'nun bulunduğu bir koreografi dalgalandı.

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