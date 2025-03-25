Fenerbahçe Beko - Paris Basketball | CANLI

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 31. haftasında Fransız temsilcisi Paris Basketball ile Ülker Etkinlik SAlonu'nda karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 31. haftasında Fransız temsilcisi Paris Basketball ile Ülker Etkinlik SAlonu'nda karşı karşıya geliyor.
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Fenerbahçe Beko - Paris Basketball maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR
1. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: 7-8 :PARIS BASKETBALL
2. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: - :PARIS BASKETBALL
3. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: - :PARIS BASKETBALL
4. ÇEYREK | FENERBAHÇE BEKO: - :PARIS BASKETBALL
KANARYA YİNE EVİNDE
Paris Basketball ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko, iki hafta üst üste evinde oynayacak. Jasikevicius'un öğrencileri önce Baskonia'yı ardından da Barcelona'yı ağırlayacak. Kapanış ise Bayern Münih ile Almanya'da yapılacak.
MUHTEŞEM KOREOGRAFİ
Fenerbahçe'nin Paris Basketball'u ağırladığı mücadele öncesinde sarı lacivertli taraftarlar koreografi gösterisi sundu. Pota arkası tribünden Can Bartu, İbrahim Kutluay ve Melih Mahmutoğlu'nun bulunduğu bir koreografi dalgalandı.