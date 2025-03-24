Hedef genç savunmacı! Fenerbahçe Taha Altıkardeş’i yakın takibe aldı

Fenerbahçe sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler savunma bölgesinde yaşanan sakatlıklardan dolayı temkinli davranıyor.

Ayrıca Kanarya sezon sonu bu bölgede ayrılacaklar olmasından dolayı da bir hayli planlı. Bu sebepten ötürü Fenerbahçe yönetiminin Göztepe forması giyen genç stoper Taha Altıkardeş'i takibe aldığı öğrenildi. 21 yaşındaki stoper, 1.90 boyunda ve güçlü bir fiziğe sahip. Fenerbahçe'nin bu transfer için İzmir ekibine 3 milyon Euro bonservis vermeyi gözden çıkardığı öne sürülüyor.