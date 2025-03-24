Fenerbahçe sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler savunma bölgesinde yaşanan sakatlıklardan dolayı temkinli davranıyor.
Ayrıca Kanarya sezon sonu bu bölgede ayrılacaklar olmasından dolayı da bir hayli planlı. Bu sebepten ötürü Fenerbahçe yönetiminin Göztepe forması giyen genç stoper Taha Altıkardeş'i takibe aldığı öğrenildi. 21 yaşındaki stoper, 1.90 boyunda ve güçlü bir fiziğe sahip. Fenerbahçe'nin bu transfer için İzmir ekibine 3 milyon Euro bonservis vermeyi gözden çıkardığı öne sürülüyor.
Hedef genç savunmacı! Fenerbahçe Taha Altıkardeş'i yakın takibe aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)
ÜST ÜSTE SAKATLIK YAŞANDI
Bursaspor altyapısından yetişen Taha, Yeşil-Beyazlılar ile A takıma yükselmişti. Buradan Trabzonspor'a giden genç stoper, sonrasında Göztepe'nin yolunu tutmuştu.
Göztepe'nin gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen Altıkardeş, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre arkadaşlarından uzak kaldı. En son 4 Ocak'taki G.Saray deplasmanında görev yapan oyuncu, bir daha şans bulamadı. U21 Milli Takımı'nda da oynayan Taha'nın milli aradan sonra daha fazla şans bulması bekleniyor. Bu sezon İzmir ekibi ile 15 lig maçına çıkan genç savunmacı, 921 dakika sahada kalarak 2 gol attı.
(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
AVRUPA'NIN TAKİBİNDE
Taha geçen sezondan bu yana Göztepe'de gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'da birçok kulübün ilgisini çekti. Genç stoper, Göztepe'nin gelecek vadeden oyuncuları arasında yer alıyor.