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Beşiktaş büyük maçlarda bambaşka!

Şampiyonluk yarışından uzakta kalan Beşiktaş, bu sezon büyük maçlarda ise bambaşka bir performans ortaya koydu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 08:47 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 08:47
Beşiktaş büyük maçlarda bambaşka!

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Beşiktaş, bu sezon büyük maçlarda gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de büyük takımlara karşı en başarılı ekip olurken, Avrupa Liginde de önemli galibiyetler alarak büyük maçlardaki etkisini kanıtladı.

SEZONA KUPA KAZANARAK BAŞLADI

Sezona kupayla başlamak isteyen Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri, üstün bir oyun sergileyerek rakibini 5 golle mağlup etti ve Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

LYON'UN SERİSİNİ BİTİRDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Lyon'a konuk oldu. Lyon'un evinde uzun süredir süren yenilmezlik serisi, siyah-beyazlıların 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş, savunmada gösterdiği direnç ve hücum hattındaki etkili oyunuyla kritik bir zafer elde etti.

BILBAO KARŞISINDA GÖVDE GÖSTERİSİ

Beşiktaş, Lyon zaferinin ardından bir diğer önemli sınavını İspanyol devi Athletic Bilbao karşısında verdi. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde oynadığı mücadelede rakibini 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Sahadaki üstün performansıyla rakibini adeta sahadan silen Beşiktaş, hem oyun gücüyle hem de skor tabelasındaki farkla dikkat çekti.

SAHASINDA FENERBAHÇE'Yİ TEK GOLLE GEÇTİ

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maç öncesinde ligde oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek kötü gidişata son verdi.

TRABZONSPOR'A KARŞI BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de bir diğer önemli rakibi Trabzonspor'a karşı oynadığı iki maçta da yenilgi yüzü görmedi. Ligin ilk yarısında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

3 ÖNEMLİ GALİBİYET 3 FARKLI HOCADAN GELDİ

Süper Kupa finalinde Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık tarihi galibiyette takımın başında Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronchorst, Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık galibiyette Serdar Topraktepe ve son olarak siyah beyazlıların Trabzonspor'u ağırladığı ve 2-1 mağlup ettiği mücadelede takımın başında Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer vardı.

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