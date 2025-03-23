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Robinho'nun hapisteki yaşamı olay oldu! Bahçe suluyor tamir yapıyor

Brezilyalı eski futbolcu Robinho, 2013 yılında İtalya'da karıştığı toplu tecavüz davası sonucu 9 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve yaklaşık bir yıldır Brezilya’daki Tremembé Cezaevi'nde tutuluyor. Robinho’nun cezaevindeki yaşamı ve günlük rutini, Brezilya basını tarafından mercek altına alındı.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 19:45 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 19:45
Robinho’nun hapisteki yaşamı olay oldu! Bahçe suluyor tamir yapıyor

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Brezilya medyasında yer alan haberlere göre Robinho, cezaevinde örnek bir mahkum olarak tanımlanıyor. Hapishane bahçesinde düzenli olarak futbol oynayan eski yıldız, fiziksel aktivitelerine de devam ediyor. Ayrıca 600 saatlik elektronik kursunu tamamlayan Robinho'nun, cezaevindeki televizyon ve radyoları tamir ettiği belirtildi.

Robinho (Takvim Foto Arşiv)Robinho (Takvim Foto Arşiv)

OKUMA KURSUNA KATILIYOR, BAHÇEYLE İLGİLENİYOR
Robinho'nun sadece spor ve teknolojiyle değil, eğitimle de ilgilendiği ifade ediliyor. Okuma-yazma kursuna katılan 40 yaşındaki eski futbolcu, aynı zamanda cezaevindeki küçük bahçenin bakımıyla da ilgileniyor.

Robinho (Takvim Foto Arşiv)Robinho (Takvim Foto Arşiv)

8 METREKARELİK HÜCREDE KALIYOR
Ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir'de forma giymesinin yanı sıra Milan ve Real Madrid başta olmak üzere önemli takımlarda top koşturan Robinho, Tremembé Cezaevi'nde 8 metrekarelik bir hücrede başka bir mahkumla birlikte kalıyor. Ziyaret hakkı ise sadece birinci derece yakınlarıyla sınırlı. Oğlu Robinho Jr.'un, ayda bir kez babasını ziyaret ettiği öğrenildi.

Robinho (Takvim Foto Arşiv)Robinho (Takvim Foto Arşiv)

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: "ÖRNEK BİR MAHKUM"
Robinho'nun avukatı Mario Rossi, müvekkilinin hapishanedeki tutumunu şu sözlerle değerlendirdi:
"Başını öne eğiyor ve sakin bir şekilde hayatını sürdürüyor. Diğer mahkumlarla herhangi bir sorunu yok. Tam anlamıyla örnek bir mahkum."

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