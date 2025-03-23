Robinho’nun hapisteki yaşamı olay oldu! Bahçe suluyor tamir yapıyor

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Brezilya medyasında yer alan haberlere göre Robinho, cezaevinde örnek bir mahkum olarak tanımlanıyor. Hapishane bahçesinde düzenli olarak futbol oynayan eski yıldız, fiziksel aktivitelerine de devam ediyor. Ayrıca 600 saatlik elektronik kursunu tamamlayan Robinho'nun, cezaevindeki televizyon ve radyoları tamir ettiği belirtildi.

Robinho (Takvim Foto Arşiv) OKUMA KURSUNA KATILIYOR, BAHÇEYLE İLGİLENİYOR

Robinho'nun sadece spor ve teknolojiyle değil, eğitimle de ilgilendiği ifade ediliyor. Okuma-yazma kursuna katılan 40 yaşındaki eski futbolcu, aynı zamanda cezaevindeki küçük bahçenin bakımıyla da ilgileniyor.