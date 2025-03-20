Fenerbahçe’den takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

FENERBAHÇE'DE EDIN DZEKO VE YOUSSEF EN-NESYRI RÜZGARI Kanarya'nın ligdeki performansıyla şampiyonluk yarışına dahil olmasında forvetlerin katkısı üst seviyede oldu. Fenerbahçe'nin rekor transferi Youssef En-Nesyri, sezonun en etkili performansını çift forvet sistemine geçildikten ve Edin Dzeko ile birlikte oynamaya başladıktan sonra sergiledi. Boşnak golcü için de benzer bir tablo ortaya çıkarken, bu uyum sahaya doğrudan skor katkısı olarak yansıdı. Sezon boyunca iki yıldızın Süper Lig'de toplamda kaydettiği 28 gol ve 7 asistlik katkının büyük bölümü, yani 19 gol ve 3 asist, sahada aynı anda yer aldıkları dakikalarda geldi.

Sezon başında Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro bonservis bedeli ödediği En-Nesyri'nin birinci forvet, 38 yaşındaki Dzeko'nun ise yedek golcü olması bekleniyordu. Ancak Faslı yıldız, beklenen patlamayı yapamayınca bir süre kulübeye çekildi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun üçlü savunmaya geçerek bu iki forveti aynı anda sahaya sürmesi, takımın hücum gücünü artıran en önemli faktörlerden biri oldu. En-Nesyri, Dzeko ile birlikte oynadıkça performansını zirveye taşıdı ve gol yollarında adeta patlama yaptı.

Bu sezon Süper Lig'de 15 maçta toplam 895 dakika boyunca aynı anda sahada kalan En-Nesyri ve Dzeko, birlikte oynadıkları süre zarfında hücum hattında fark yarattı.