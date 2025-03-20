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Fenerbahçe'den takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

Tendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun transferlerine hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekip, kadrosuna katacağı isimler konusunda Jose Mourinho'nun raporuyla birlikte bombaları patlatacak. Listede çok önemli bir isim var ve Portekizli çalıştırıcı, eski öğrencisiyle yeniden çalışabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 17:33 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 18:00
Fenerbahçe’den takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

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Sezon başındaki hamleleriyle adından söz ettiren Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürecek. Birbirinden yıldız isimlere imza attırmayı planlayan yönetim, lige verilen arada da hem teknik heyet hem de izleme ekibinden gelen raporlara göre değerlendirmelerde bulunuyor.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

TARAFTARINI ÜZDÜ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son maçta Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Kanarya, evinde ağırladığı rakibine gol atmayı başaramadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Kırmızı beyazlıların 10 kişi kalmasına rağmen İstanbul'dan puanla dönmesi taraftarları bir hayli üzdü.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

2 ZORLU MAÇ BEKLİYOR

Milli aranın ardından 29. haftada Bodrum FK'ya konuk olacak sarı lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrılmak ve takibi sürdürmek amacında. 30. haftada ise Trabzonspor'u konuk edecek Jose Mourinho ve öğrencilerinde tek hedef kısa vadedeki zorlu fikstürden kayıpsız ayrılmak.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

DERBİDE TEK HEDEF ZAFER

Kanarya Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde ise Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu sezon ezeli rakibine karşı galibiyet alamayan Kanarya için tur atlamak bir anlamda telafi demek.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

BODRUM HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Bodrum FK maçı hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, milli takımlarda bulunan oyuncular yer almadı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maç ile sona erdi. Mourinho'nun öğrencileri, antrenmanda yüksek tempoda çalışarak form tutmaya devam etti.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

FRED'İN DURUMU BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında sadece 2 puan kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda Fred'in sakatlığıyla da sarsıldı. Mücadele sonrası adalesinde ağrı hisseden Brezilyalı yıldızın yapılan kontrollerinde zorlanma ve ödem tespit edildi.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

Sezon boyunca sakatlıklarla mücadele eden Sarı-Lacivertliler, Fred'den gelen kötü haberle bir kez daha sıkıntıya girdi. Rangers maçında 120 dakika sahada kalan, ardından Samsunspor karşısında 90 dakika görev yapan Fred, karşılaşmanın ardından arka adalesinde ağrı hissetti. Yapılan MR incelemeleri sonucu zorlanma ve ödem tespit edilen tecrübeli futbolcunun iyileşme sürecinin en az 15 gün süreceği belirtildi.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

Bu sakatlık nedeniyle yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin ligde oynayacağı Bodrumspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Teknik ekip ve sağlık ekibi, 2 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ne yetişmesi için yoğun bir tedavi programı uygulayacak. Eğer Fred bu kritik derbiye yetişemezse, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor maçında sahalara dönmesi planlanıyor.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

FENERBAHÇE'DE EDIN DZEKO VE YOUSSEF EN-NESYRI RÜZGARI

Kanarya'nın ligdeki performansıyla şampiyonluk yarışına dahil olmasında forvetlerin katkısı üst seviyede oldu. Fenerbahçe'nin rekor transferi Youssef En-Nesyri, sezonun en etkili performansını çift forvet sistemine geçildikten ve Edin Dzeko ile birlikte oynamaya başladıktan sonra sergiledi. Boşnak golcü için de benzer bir tablo ortaya çıkarken, bu uyum sahaya doğrudan skor katkısı olarak yansıdı. Sezon boyunca iki yıldızın Süper Lig'de toplamda kaydettiği 28 gol ve 7 asistlik katkının büyük bölümü, yani 19 gol ve 3 asist, sahada aynı anda yer aldıkları dakikalarda geldi.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

Sezon başında Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro bonservis bedeli ödediği En-Nesyri'nin birinci forvet, 38 yaşındaki Dzeko'nun ise yedek golcü olması bekleniyordu. Ancak Faslı yıldız, beklenen patlamayı yapamayınca bir süre kulübeye çekildi.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

Teknik direktör Jose Mourinho'nun üçlü savunmaya geçerek bu iki forveti aynı anda sahaya sürmesi, takımın hücum gücünü artıran en önemli faktörlerden biri oldu. En-Nesyri, Dzeko ile birlikte oynadıkça performansını zirveye taşıdı ve gol yollarında adeta patlama yaptı.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

Bu sezon Süper Lig'de 15 maçta toplam 895 dakika boyunca aynı anda sahada kalan En-Nesyri ve Dzeko, birlikte oynadıkları süre zarfında hücum hattında fark yarattı.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

En-Nesyri, Dzeko olmadan oynadığı dakikalarda sadece 3 gol atıp 3 asist yaparken, Dzeko ile aynı anda sahada olduğu anlarda 13 kez fileleri havalandırıp 1 asist üretti.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

YUSUF'TAN DEĞERİNİ FIRLATTI

Transferde gözde isimlerden biri haline gelen Yusuf Akçiçek, adından her geçen gün daha da çok söz ettiriyor. Jose Mourinho'nun her fırsatta forma vererek sahaya sürdüğü genç yetenek, gösterdiği performansının ardından piyasa değerini fırlattı. 150 bin euro olarak gözüken güncel değeri 5.50 milyon euroya yükseldi.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

EN-NESYRI DE YÜKSELİŞTE

Fenerbahçe'ye transferinin ilk döneminde uyum süreci yaşayan ancak sonrasında gol yollarında etkili performans sergileyen Youssef En-Nesyri, değerini artırmayı başardı. Faslı golcünün piyasa değeri 22 milyon euro'dan 24 milyon euro'ya yükseldi.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

TRANSFERDE AYRILIK YAKIN

Gelecek sezonun yapılanması için kolları sıvayan Fenerbahçe'de kontratı bitecek isimlerden Dusan Tadic'in ayrılması gündemde. Ajax ile adı sık sık anılsa da Hollanda temsilcisinin bu mevkiye ara transfer döneminde hamle yapması ihtimalin düşüklüğünü gösteriyor. Ancak flaş bir talip çıktı.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

Sırp futbolcu Amerika yolcusu. MLS'ten iki kulübün, tecrübeli oyuncuya talip olduğu bildirildi. Tadic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi bu yaz sona eriyor. 36 yaşındaki Sırp futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

GELECEK SENE YOKLAR

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda takımda farklı isimler de gelecek sezon olmayabilir. Serdar Aziz, Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak göndeirlebilir. Ayrıca kiralık kontratı bulunan Allan Saint-Maximin de yolcu.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

CENK İMZA ATACAK

Fenerbahçe'de sezon başında serbest statüden transfer edilen deneyimli golcü Cenk Tosun, Sarı-Lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor. 33 yaşındaki forvet, Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile anlaşmaya vardı. Transferin resmiyet kazanması için gerekli prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

Japon basınında yer alan haberlere göre, Cenk Tosun'un transferinin resmiyet kazanması için çalışma izni başvurusunun tamamlanması gerekiyor. Japonya'da bu sürecin 7 ila 9 gün sürdüğü belirtilirken, işlemlerin 23 Mart'a kadar sonuçlanması bekleniyor. Japonya'da birinci transfer dönemi 26 Mart'ta sona eriyor.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

KALEYE SVILAR HAMLESİ!

Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon kadro planlaması için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre Mourinho, Roma'dan eski öğrencisi kaleci Mile Svilar'ın durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

Portekizli teknik adamın, 25 yaşındaki kaleciyi Fenerbahçe kadrosuna katmak istediği ve yönetimden bu transfer için girişimlerde bulunulmasını talep ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

Fenerbahçe'nin, bu transferi gerçekleştirmek için Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile Mile Svilar'ı takas etmeyi planladığı belirtiliyor. Ancak Roma'nın, bu sezon 42 maça çıkan ve 14 karşılaşmada kalesini gole kapatan Svilar ile sözleşme uzatması da gündemde.

Fenerbahçe’de takasla yıldız operasyonu! Jose Mourinho devreye girdi

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