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Türkiye'nin Macaristan maçı ilk 11'i belli oldu!

Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden ve Galler'in ardından 2. sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, Play-Off Turu ilk maçında Macaristan'ı ağırlıyor. Bizim Çocuklar birçok yıldızı bulunan Macarları Rams Park'ta yenerek ikinci karşılaşma için avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak ve deplasmanda işi bitirmek amacında. Vincenzo Montella kararını verdi ve millilerimizin ilk 11'i belli oldu. Türkiye - Macaristan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 18:47 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 18:55
Türkiye’nin Macaristan maçı ilk 11’i belli oldu!

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Türkiye, Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İstanbul'da Macaristan ile karşı karşıya geliyor.

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Türkiye - Macaristan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Kerem Aktürkoğlu (Takvim Foto Arşiv)Kerem Aktürkoğlu (Takvim Foto Arşiv)

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI İLK 11'LERİ

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

MACARİSTAN: Dibusz, Balogh, Dardai, Orban, Nego, Nikitscher, Schafer, Nagy, Csoboth, Szoboszlai, Varga.

Ivan Kruzliak (Takvim Foto Arşiv)Ivan Kruzliak (Takvim Foto Arşiv)

KRUZLIAK YÖNETİYOR

Türkiye'nin Macristan'ı ağırladığı önemli karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak düdük çalıyor. Karşılaşmada Kruzliak'a, aynı ülkeden yardımcı hakemler Branislav Hancko ve Jan Pozor eşlik ediyor. Dördüncü hakem görevini ise Peter Kralovic üstleniyor.

Orkun Kökçü (Takvim Foto Arşiv)Orkun Kökçü (Takvim Foto Arşiv)

RÖVANŞ PAZAR

Play-Off Turu rövanş mücadelesi, 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Aréna'da oynanacak. Kritik mücadelede kazanan taraf, UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Arda Güler (AA)Arda Güler (AA)

2 YILDIZ CEZALI

A Milli Futbol Takımımızda iki yıldız isim cezalı. Bizim Çocuklar'da Arda Güler ve Merih Demiral, kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemiyor.

Kaan Ayhan ve Hakan Çalhanoğlu (Takvim Foto Arşiv)Kaan Ayhan ve Hakan Çalhanoğlu (Takvim Foto Arşiv)

3 FUTBOLCU İLK KEZ

A Milli Takım aday kadrosunda ilk kez davet edilen üç oyuncu bulunuyor. Defans hattında görev alan Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, teknik ekibin kararıyla aday kadroya çağırıldı.

Türkiye, Macaristan ile 23 Mart'ta rövanşta karşı karşıya gelecek (AA)Türkiye, Macaristan ile 23 Mart'ta rövanşta karşı karşıya gelecek (AA)

MACARLAR ÜSTÜN

Türkiye ile Macaristan arasında bugüne kadar 8'i resmi, 7'si özel olmak üzere toplam 15 maç oynandı. Bu karşılaşmalarda Ay-yıldızlı ekibimiz 4 kez galip gelirken, Macaristan 9 kez sahadan zaferle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Hakan Çalhanoğlu (AA)Hakan Çalhanoğlu (AA)

TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU

Otuz futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

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