Türkiye, Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İstanbul'da Macaristan ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye, Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında İstanbul'da Macaristan ile karşı karşıya geliyor.
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Türkiye - Macaristan maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI İLK 11'LERİ
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
MACARİSTAN: Dibusz, Balogh, Dardai, Orban, Nego, Nikitscher, Schafer, Nagy, Csoboth, Szoboszlai, Varga.
KRUZLIAK YÖNETİYOR
Türkiye'nin Macristan'ı ağırladığı önemli karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak düdük çalıyor. Karşılaşmada Kruzliak'a, aynı ülkeden yardımcı hakemler Branislav Hancko ve Jan Pozor eşlik ediyor. Dördüncü hakem görevini ise Peter Kralovic üstleniyor.
RÖVANŞ PAZAR
Play-Off Turu rövanş mücadelesi, 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Aréna'da oynanacak. Kritik mücadelede kazanan taraf, UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.
2 YILDIZ CEZALI
A Milli Futbol Takımımızda iki yıldız isim cezalı. Bizim Çocuklar'da Arda Güler ve Merih Demiral, kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemiyor.
3 FUTBOLCU İLK KEZ
A Milli Takım aday kadrosunda ilk kez davet edilen üç oyuncu bulunuyor. Defans hattında görev alan Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, teknik ekibin kararıyla aday kadroya çağırıldı.
MACARLAR ÜSTÜN
Türkiye ile Macaristan arasında bugüne kadar 8'i resmi, 7'si özel olmak üzere toplam 15 maç oynandı. Bu karşılaşmalarda Ay-yıldızlı ekibimiz 4 kez galip gelirken, Macaristan 9 kez sahadan zaferle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.
TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU
Otuz futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.
A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),
Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)