Ivan Kruzliak (Takvim Foto Arşiv) KRUZLIAK YÖNETİYOR Türkiye'nin Macristan'ı ağırladığı önemli karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak düdük çalıyor. Karşılaşmada Kruzliak'a, aynı ülkeden yardımcı hakemler Branislav Hancko ve Jan Pozor eşlik ediyor. Dördüncü hakem görevini ise Peter Kralovic üstleniyor.

Orkun Kökçü (Takvim Foto Arşiv) RÖVANŞ PAZAR Play-Off Turu rövanş mücadelesi, 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Aréna'da oynanacak. Kritik mücadelede kazanan taraf, UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Arda Güler (AA) 2 YILDIZ CEZALI A Milli Futbol Takımımızda iki yıldız isim cezalı. Bizim Çocuklar'da Arda Güler ve Merih Demiral, kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemiyor.

Kaan Ayhan ve Hakan Çalhanoğlu (Takvim Foto Arşiv) 3 FUTBOLCU İLK KEZ A Milli Takım aday kadrosunda ilk kez davet edilen üç oyuncu bulunuyor. Defans hattında görev alan Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, teknik ekibin kararıyla aday kadroya çağırıldı.