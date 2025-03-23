Macaristan - Türkiye maçı için şaşırtan karar!

TV8, karşılaşmanın yayınında yaşanan gecikmenin sebebini kamuoyuyla paylaştı. Kanal, "Macar federasyonu ile anlaşılamadığı gerekçesiyle mücadeleyi kendi kameraları ile çektiklerini" duyurdu. Bu nedenle karşılaşmanın yalnızca tek kamera ile kaydedildiği ve bu durumun yayın gecikmesine yol açtığı belirtildi.

Öte yandan karşılaşmada stadyum kenarındaki reklam panolarının beyaz olması da dikkatlerden kaçmadı. Spiker Alp Özgen, konuya açıklık getirerek, "Kanalımız, Macaristan - Türkiye maçında bizimle alakası olmayan reklamlar nedeniyle sorun yaşamıştır. Bu sebeple, bugünkü maçı saha kenarı reklamlarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayınlamak durumundayız." ifadelerine yer verdi.