Macaristan maçında millilerimiz için iftar arası

Uluslar Ligi'nde mücadele eden Bizim Çocuklar, ilk maçta 3-1 yendiği Macaristan'a Budapeşte'de konuk oldu.

Millilerimiz, Play-Off Turu rövanş mücadelesinde rakibini yenmek için sahaya çıktı.

Karşılaşma sırasında hakem Felix Zwayer mücadeleyi durdurdu. İftarlarını açmak için kenara gelen futbolcularımız, yemeklerini yedikten sonra maça devam etti.

İşte o anlar...