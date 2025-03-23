Macaristan maçında millilerimiz için iftar arası

Uluslar Ligi'nde mücadele eden Bizim Çocuklar, ilk maçta 3-1 yendiği Macaristan'a Budapeşte'de konuk oldu.
Millilerimiz, Play-Off Turu rövanş mücadelesinde rakibini yenmek için sahaya çıktı.
Karşılaşma sırasında hakem Felix Zwayer mücadeleyi durdurdu. İftarlarını açmak için kenara gelen futbolcularımız, yemeklerini yedikten sonra maça devam etti.
İşte o anlar...
🎥 Macaristan-Türkiye maçının 10. dakikasında milli futbolcularımızın oruçlarını açması için kısa bir süre ara verildi. pic.twitter.com/AV0xrVScQX— AA SPOR (@aa_spor) March 23, 2025