Yunus Akgün (AA) GALATASARAY DEĞERİNİN ÜZERİNDE BİR TEKLİF BEKLİYOR Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün'ün gerçek piyasa değerinin 20 milyon Euro'nun üzerinde olduğunu düşünüyor. Bu nedenle mevcut çıkış maddesiyle gerçekleşecek bir transferin kulüp açısından maddi kayıp yaratacağını hesaplıyor.

Yunus Akgün (AA) YENİ SÖZLEŞME İÇİN MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı gibi genç yıldızlarla yapılan kontrat yenileme adımlarının benzerini Yunus Akgün için de hayata geçirmeyi planlıyor. Ancak genç futbolcunun yeni sözleşme konusuna sıcak bakmaması, yönetimi zorluyor. Önümüzdeki günlerde Yunus Akgün'ün menajeriyle bir kez daha masaya oturulması bekleniyor.