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Galatasaray'da imza krizi! Yıldız futbolcu ikna olmadı

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, bazı oyuncularıyla sözleşme görüşmelerine başladı. Takımın en önemli futbolcularından biri olan katkısıyla da adından söz ettiren yıldız futbolcu henüz imzaya yanaşmadı. Durum, kulüpte endişe yarattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 18:41 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 19:04
Galatasaray’da imza krizi! Yıldız futbolcu ikna olmadı

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Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlarken bir yandan da mevcut oyuncularının kontratları üzerinden görüşmelerini sürdürüyor.

Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği bir yıldız isim, henüz imza atmaya yanaşmadı.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

Sporx'in haberine göre Galatasaray'da bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Yunus Akgün'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı yönetim, başarılı kanat oyuncusunu takımda tutmak için maaşında artış yaparak yeni bir sözleşme teklif etti. Ancak yapılan görüşmelerde şu ana kadar anlaşma sağlanamadı.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında sergilediği performansla birçok Avrupa kulübünün radarına giren 23 yaşındaki futbolcu, mevcut sözleşmesinde yer alan 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi nedeniyle yaz transfer döneminde takımdan ayrılabilir.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

GALATASARAY DEĞERİNİN ÜZERİNDE BİR TEKLİF BEKLİYOR

Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün'ün gerçek piyasa değerinin 20 milyon Euro'nun üzerinde olduğunu düşünüyor. Bu nedenle mevcut çıkış maddesiyle gerçekleşecek bir transferin kulüp açısından maddi kayıp yaratacağını hesaplıyor.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

YENİ SÖZLEŞME İÇİN MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı gibi genç yıldızlarla yapılan kontrat yenileme adımlarının benzerini Yunus Akgün için de hayata geçirmeyi planlıyor. Ancak genç futbolcunun yeni sözleşme konusuna sıcak bakmaması, yönetimi zorluyor. Önümüzdeki günlerde Yunus Akgün'ün menajeriyle bir kez daha masaya oturulması bekleniyor.

Yunus Akgün (AA)Yunus Akgün (AA)

SAKATLIK RİSKİ YÖNETİMİ ENDİŞELENDİRİYOR

Bu sezon ligde 6 gol, 8 asistlik katkı sağlayan Yunus Akgün, Avrupa'da da 5 kez fileleri havalandırmayı başardı. Ancak sezon içinde yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan genç oyuncunun sezon sonunda ameliyat olması gündemde. Galatasaray yönetimi, hem oyuncunun sağlık durumunu hem de sözleşme sürecini yakından takip ediyor.

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