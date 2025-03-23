Yunus Akgün (AA)
GALATASARAY DEĞERİNİN ÜZERİNDE BİR TEKLİF BEKLİYOR
Galatasaray yönetimi, Yunus Akgün'ün gerçek piyasa değerinin 20 milyon Euro'nun üzerinde olduğunu düşünüyor. Bu nedenle mevcut çıkış maddesiyle gerçekleşecek bir transferin kulüp açısından maddi kayıp yaratacağını hesaplıyor.
Yunus Akgün (AA)
YENİ SÖZLEŞME İÇİN MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı gibi genç yıldızlarla yapılan kontrat yenileme adımlarının benzerini Yunus Akgün için de hayata geçirmeyi planlıyor. Ancak genç futbolcunun yeni sözleşme konusuna sıcak bakmaması, yönetimi zorluyor. Önümüzdeki günlerde Yunus Akgün'ün menajeriyle bir kez daha masaya oturulması bekleniyor.
Yunus Akgün (AA)
SAKATLIK RİSKİ YÖNETİMİ ENDİŞELENDİRİYOR
Bu sezon ligde 6 gol, 8 asistlik katkı sağlayan Yunus Akgün, Avrupa'da da 5 kez fileleri havalandırmayı başardı. Ancak sezon içinde yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan genç oyuncunun sezon sonunda ameliyat olması gündemde. Galatasaray yönetimi, hem oyuncunun sağlık durumunu hem de sözleşme sürecini yakından takip ediyor.