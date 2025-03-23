Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Arthur Masuaku (AA)

İşte Beşiktaş - Galatasaray maçının bilet fiyatları

Loca 152: 30 bin liraLoca 162: 30 bin liraVIP 100: 22 bin 500 liraVIP 101-126: 20 bin liraDoğu Alt 115-116 Blok: 5 bin 200 liraBatı Alt 102-125 Blok: 5 bin 200 liraDoğu Alt 114-117 Blok: 4 bin 800 liraBatı Alt 103-124 Blok: 4 bin 150 liraDoğu Alt 113-118 Blok: 4 bin 150 liraBatı Üst 430-401 Blok: 3 bin 900 liraBatı Üst 429-402 Blok: 3 bin 250 liraBatı Üst 428-403 Blok: 2 bin 850 liraDoğu Üst Tüm Bloklar: 2 bin 350 liraGüney Alt Tüm Bloklar: 1150 liraGüney Üst Tüm Bloklar: 1100 liraKuzey Alt Tüm Bloklar: 1100 liraKuzey Üst Tüm Bloklar: 1000 lira