Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre, derbi mücadelesine yalnızca Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet alabilecek. 29 Mart 2023 tarihinden itibaren Galatasaray logolu Passolig kartlarını iptal ettiren taraftarların da bu maça bilet satın alamayacağı bildirildi.
Beşiktaş son maçında Konyaspor'a 1-0 yenildi (AA)
Beşiktaş Kulübü, bilet satın alan taraftarlar ile kombine kart sahiplerinin biletlerini başka kişilere devredemeyeceğini de duyurdu. Bu uygulama, karşılaşma sırasında güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutmak amacıyla hayata geçirildi.
Taraftarlar, yoğun ilgi görmesi beklenen bu derbi için BJK SuperApp üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Arthur Masuaku (AA)
İşte Beşiktaş - Galatasaray maçının bilet fiyatları
Loca 152: 30 bin lira
Loca 162: 30 bin lira
VIP 100: 22 bin 500 lira
VIP 101-126: 20 bin lira
Doğu Alt 115-116 Blok: 5 bin 200 lira
Batı Alt 102-125 Blok: 5 bin 200 lira
Doğu Alt 114-117 Blok: 4 bin 800 lira
Batı Alt 103-124 Blok: 4 bin 150 lira
Doğu Alt 113-118 Blok: 4 bin 150 lira
Batı Üst 430-401 Blok: 3 bin 900 lira
Batı Üst 429-402 Blok: 3 bin 250 lira
Batı Üst 428-403 Blok: 2 bin 850 lira
Doğu Üst Tüm Bloklar: 2 bin 350 lira
Güney Alt Tüm Bloklar: 1150 lira
Güney Üst Tüm Bloklar: 1100 lira
Kuzey Alt Tüm Bloklar: 1100 lira
Kuzey Üst Tüm Bloklar: 1000 lira