SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri için fiyatlar belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, biletler 25 Mart Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla BJK SuperApp üzerinden ön satışa sunulacak. Genel satış ise 26 Mart Salı günü, yine saat 10.00'da başlayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 17:53 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 18:00
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin bilet fiyatları açıklandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre, derbi mücadelesine yalnızca Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet alabilecek. 29 Mart 2023 tarihinden itibaren Galatasaray logolu Passolig kartlarını iptal ettiren taraftarların da bu maça bilet satın alamayacağı bildirildi.

Beşiktaş son maçında Konyaspor'a 1-0 yenildi (AA)Beşiktaş son maçında Konyaspor'a 1-0 yenildi (AA)

Beşiktaş Kulübü, bilet satın alan taraftarlar ile kombine kart sahiplerinin biletlerini başka kişilere devredemeyeceğini de duyurdu. Bu uygulama, karşılaşma sırasında güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutmak amacıyla hayata geçirildi.

Taraftarlar, yoğun ilgi görmesi beklenen bu derbi için BJK SuperApp üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Arthur Masuaku (AA)Arthur Masuaku (AA)

İşte Beşiktaş - Galatasaray maçının bilet fiyatları

Loca 152: 30 bin lira

Loca 162: 30 bin lira

VIP 100: 22 bin 500 lira

VIP 101-126: 20 bin lira

Doğu Alt 115-116 Blok: 5 bin 200 lira

Batı Alt 102-125 Blok: 5 bin 200 lira

Doğu Alt 114-117 Blok: 4 bin 800 lira

Batı Alt 103-124 Blok: 4 bin 150 lira

Doğu Alt 113-118 Blok: 4 bin 150 lira

Batı Üst 430-401 Blok: 3 bin 900 lira

Batı Üst 429-402 Blok: 3 bin 250 lira

Batı Üst 428-403 Blok: 2 bin 850 lira

Doğu Üst Tüm Bloklar: 2 bin 350 lira

Güney Alt Tüm Bloklar: 1150 lira

Güney Üst Tüm Bloklar: 1100 lira

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 1100 lira

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 1000 lira