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Anadolu Efes Avrupa Maçı! 26 Mart Anadolu Efes - Baskonia maçı saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague’de heyecan dorukta. Sezonun son haftalarına girilirken temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Baskonia’yı konuk ediyor. Son 4 maçını kazanan lacivert-beyazlılar, Play-Off yarışında iddiasını sürdürüyor. Ligin ilk yarısında rakibini mağlup eden Efes, bu kritik mücadelede de galibiyeti hedefliyor. Peki Anadolu Efes - Baskonia maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında bilgiler.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 15:59 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 15:59
Anadolu Efes Avrupa Maçı! 26 Mart Anadolu Efes - Baskonia maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Anadolu Efes sahasında Baskonia'yı ağırlıyor. Ligin bitmesine yalnızca birkaç hafta kala alınacak her galibiyet oldukça önemli. Peki 26 Mart Anadolu Efes - Baskonia maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ANADOLU EFES-BASKONIA MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes, EuroLeague'deki önemli mücadelesinde Baskonia'yı 26 Mart Çarşamba günü saat 20:30'da evinde ağırlayacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ANADOLU EFES-BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Baskonia arasındaki THY EuroLeague karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen basketbolseverler, S Sport Plus, Tuttur TV ve S Sport kanallarını tercih edebilirler.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BUGÜNKÜ AVRUPA LİGİ MAÇLARI

🔵 20.30 Anadolu Efes – Baskonia

🔵 22.00 Kızılyıldız – Virtus Bologna

🔵 22.05 Makkabi Tel Aviv - Panathinaikos

EuroLeague'de liderlik mücadelesi devam ederken, Olimpiakos şu an zirvede yer alıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise 2. sırada bulunarak şampiyonluk yolunda iddialı bir konumda. Ligin 3. sırasını ise Panathinaikos kapatıyor, takımlar arasındaki rekabet giderek daha da kızışıyor.

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