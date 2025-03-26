Anadolu Efes Avrupa Maçı! 26 Mart Anadolu Efes - Baskonia maçı saat kaçta, hangi kanalda?

(Kaynak: AA)

BUGÜNKÜ AVRUPA LİGİ MAÇLARI

🔵 20.30 Anadolu Efes – Baskonia

🔵 22.00 Kızılyıldız – Virtus Bologna

🔵 22.05 Makkabi Tel Aviv - Panathinaikos

EuroLeague'de liderlik mücadelesi devam ederken, Olimpiakos şu an zirvede yer alıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise 2. sırada bulunarak şampiyonluk yolunda iddialı bir konumda. Ligin 3. sırasını ise Panathinaikos kapatıyor, takımlar arasındaki rekabet giderek daha da kızışıyor.