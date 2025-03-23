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Edin Dzeko'dan sakatlık sonrası paylaşım

Fenerbahçe’nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Bosna Hersek’in Romanya ile oynadığı Dünya Kupası Eleme maçında ciddi bir sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın ilk 11’inde sahaya çıkan deneyimli forvet, aldığı darbe sonrası burnu kırılarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Dzeko, son durumunu Instagram'dan paylaştı.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 16:59 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 16:59
Edin Dzeko’dan sakatlık sonrası paylaşım

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Bosna Hersek, deplasmanda Romanya'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak bu zaferin gölgesinde, sarı-lacivertli taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. 39 yaşındaki deneyimli forvet Edin Dzeko, maç sırasında yaşadığı çarpışma sonrası kanlar içinde kaldı ve hemen hastaneye kaldırıldı.

Edin Dzeko (Instagram)Edin Dzeko (Instagram)

Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dzeko, burnundaki hasarı gözler önüne serdi. Instagram üzerinden yaptığı açıklamaya "Ya hepsi ya hiç" notunu ekleyerek, mücadeleci ruhunu bir kez daha ortaya koydu.

Edin Dzeko (Instagram)Edin Dzeko (Instagram)

Edin Dzeko'nun, Bosna Hersek'in Kıbrıs Rum Kesimi ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyeceği belirtildi. Yıldız futbolcunun salı günü İstanbul'a dönerek tedavi sürecine başlayacağı öğrenildi.