Edin Dzeko’dan sakatlık sonrası paylaşım

Bosna Hersek, deplasmanda Romanya'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ancak bu zaferin gölgesinde, sarı-lacivertli taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. 39 yaşındaki deneyimli forvet Edin Dzeko , maç sırasında yaşadığı çarpışma sonrası kanlar içinde kaldı ve hemen hastaneye kaldırıldı.

Edin Dzeko (Instagram)

Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dzeko, burnundaki hasarı gözler önüne serdi. Instagram üzerinden yaptığı açıklamaya "Ya hepsi ya hiç" notunu ekleyerek, mücadeleci ruhunu bir kez daha ortaya koydu.