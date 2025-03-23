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Kartal'a Rafa Silva şoku! Beşiktaş - İstanbulspor: 1-3 | MAÇ SONUCU

Milli aranın verildiği dönemde hazırlık maçında İstanbulspor'la karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Portekizli yıldız Rafa Silva yaşadığı sakatlıkla siyah-beyazlı camiada endişe yarattı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelenin 62. dakikasında İsa Dayaklı ile yaşadığı ikili mücadelede yerde kalan Silva, oyuna devam edemedi. Ayrıca Alex Oxlade-Chamberlain de 90 dakikayı tamamlayamadı.

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Giriş Tarihi :23 Mart 2025 , 15:42 Güncelleme Tarihi :23 Mart 2025 , 15:42
Kartal’a Rafa Silva şoku! Beşiktaş - İstanbulspor: 1-3 | MAÇ SONUCU

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Milli arada Galatasaray derbisine hazırlanan Beşiktaş, Süper Lig öncesi tempo kazanmak amacıyla hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-1'lik skorla kaybetti.

Konuk takım İstanbulspor'a galibiyeti getiren goller 42. dakikada Emir Kaan Gültekin, 85. dakikada Gaoussou Kyassou Diarra ve 90. dakikada Florian Loshaj'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 50. dakikada savunma oyuncusu Gabriel Paulista kaydetti.

Rafa Silva'nın yaşadığı sakatlık (X)Rafa Silva'nın yaşadığı sakatlık (X)

RAFA SILVA ŞOKU

İsa Dayaklı'nın önce sol bileğine, ardından da sağ baldırına yaptığı müdahaleler sonrası sakatlanan deneyimli futbolcu, 64. dakikada yerini genç oyuncu Yusuf Can Calayır'a bıraktı. Yaşanan bu talihsiz olay, Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş teknik heyetini ve taraftarları tedirgin etti.

Rafa Silva'nın durumu yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Portekizli yıldızın, 29 Mart Cumartesi günü Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak kritik Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği merakla bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 38 resmi maça çıkan Rafa Silva, etkileyici performansıyla dikkat çekti. Takımına 13 gol ve 10 asistlik katkı sağlayan yıldız oyuncu, toplamda 23 gole doğrudan etki etti.