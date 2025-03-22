Fenerbahçe’den 3 bomba birden!

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Fas, Nijer ile deplasmanda karşılaştı. Fas, Nijer'i 2-1 mağlup etti. Nijer, 47. dakikada Youssouf Oumarou ile öne geçti. Fas'a beraberliği getiren golü 59. dakikada Ismael Saibari attı. Fas, 90+2. dakikada Bilal El Khannous'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fas'ın Saibari ile attığı golde asisti Youssef En-Nesyri yaptı. Fas'ta Youssef En-Nesyri 82, Sofyan Amrabat 90 dakika sahada kaldı.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya, Sırbistan'ı konuk etti. Ernst-Happel Stadyumun'da oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Avusturya'nın golünü 37. dakikada Michael Gregoritsch kaydetti. Sırbistan'a beraberliği getiren gol ise 61. dakikada Lazar Samardzic'ten geldi. Fenerbahçeli futbolcu Ognjen Mimovic, Sırbistan'ın golünde asist yaptı ve 90 dakika sahada kaldı.

Türkiye, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki ilk maçında sahasında Macaristan ile karşılaştı. Rövanş karşılaşması öncesi Ayyıldızlılar, rakibini 3-1 mağlup ederek avantajı kaptı. Millilerimizde ise Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Oğuz Aydın ilk maçında yaptığı 2 asistin yanında sahada kaldığı 71 dakikadaki harika performansıyla mest etti.

DEVLER SZYMANSKI'NİN PEŞİNDE

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, performansıyla İtalya'nın önemli ekiplerinin radarına girdi. İtalyan basınında yer alan haberde, Milan ve Napoli'nin Polonyalı futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.



İtalyan basınındaki haberde, Szymanski'nin özelliklerine de değinilirken 25 yaşındaki futbolcunun hem orta saha hem de 10 numara olarak görev yapabildiği belirtildi.

Szymanski'ye Napoli ve Milan dışında Avrupa'dan farklı takımlardan da ilgi olduğu yazıldı. Fenerbahçe'nin oyuncusuna olan ilginin farkında olduğu ve Szymanski için bonservis beklentisinin en az 25 milyon euro olduğu ifade edildi.



