SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den 3 bomba birden!

Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Sarı lacivertliler, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için harekete geçerken 3 flaş ismi gündemine aldı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler ve o isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 11:04 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 11:04
Fenerbahçe’den 3 bomba birden!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Samsunspor maçında yaşanan puan kaybının ardından zirve yarışında ağır yara aldı. Kanarya, maç eksiği ile lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.

Mourinho ile gelecek sezon da yola devam etmek isteyen sarı lacivertlilerde, kadro planlaması da şimdiden başladı.

Fenerbahçe’den 3 sürpriz transfer!

TALISCA 11'E GÖZ KIRPTI!

Özellikle Samsunspor maçında fiziksel eksikleri göze çarpan Talisca, milli ara sonrası tamamen hazır hale gelmeyi hedefliyor.

Teknik ekip, oyuncunun kondisyon seviyesindeki artıştan memnun. Mourinho'nun ilerleyen haftalarda Talisca'yı En Nesyri ile birlikte hücum hattında daha sık kullanmayı planladığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun Bodrum FK maçıyla çıkışa geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’den 3 sürpriz transfer!

TADIC'E 10 YARAMADI

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle sağ kanatta görev yapmaya başlayan ve verdiği skor katkısıyla alkış toplayan Sırp yıldız Dusan Tadic, 2025'te tekrar 10 numaraya geçti.

Bir anda düşüşe geçen tecrübeli futbolcu özellikle son haftalarda eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bu sezon kanatlarda 23 maçta şans bulan ve 8 gol, 10 asistlik performans ortaya koyan tecrübeli oyuncu, orta sahada oynadığı 20 maçta ise 3 gol, 5 asistte kaldı.

Fenerbahçe’den 3 sürpriz transfer!

EN-NESYRI BOŞ GEÇMEDİ

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Fas, Nijer ile deplasmanda karşılaştı. Fas, Nijer'i 2-1 mağlup etti.

Nijer, 47. dakikada Youssouf Oumarou ile öne geçti. Fas'a beraberliği getiren golü 59. dakikada Ismael Saibari attı. Fas, 90+2. dakikada Bilal El Khannous'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fas'ın Saibari ile attığı golde asisti Youssef En-Nesyri yaptı.

Fas'ta Youssef En-Nesyri 82, Sofyan Amrabat 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe’den 3 sürpriz transfer!

DZEKO'DA KIRIK ŞÜPHESİ

Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya ile Bosna Hersek'in karşılaştığı maçta Edin Dzeko sakatlandı.

Dzeko, burnundan sakatlık yaşamasının ardından ikinci yarının başında oyundan çıktı.

Burnunda kırık şüphesi olan Dzeko, ikinci yarının başında yerini Samed Bazdar'a bıraktı.

Fenerbahçe’den 3 sürpriz transfer!

MIMOVIC'TEN ASİST

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya, Sırbistan'ı konuk etti. Ernst-Happel Stadyumun'da oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Avusturya'nın golünü 37. dakikada Michael Gregoritsch kaydetti. Sırbistan'a beraberliği getiren gol ise 61. dakikada Lazar Samardzic'ten geldi.

Fenerbahçeli futbolcu Ognjen Mimovic, Sırbistan'ın golünde asist yaptı ve 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe’den 3 sürpriz transfer!

OĞUZ AYDIN PARLIYOR

Türkiye, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki ilk maçında sahasında Macaristan ile karşılaştı. Rövanş karşılaşması öncesi Ayyıldızlılar, rakibini 3-1 mağlup ederek avantajı kaptı.

Millilerimizde ise Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Oğuz Aydın ilk maçında yaptığı 2 asistin yanında sahada kaldığı 71 dakikadaki harika performansıyla mest etti.

Fenerbahçe’den 3 sürpriz transfer!

DEVLER SZYMANSKI'NİN PEŞİNDE

Fenerbahçe forması giyen Sebastian Szymanski, performansıyla İtalya'nın önemli ekiplerinin radarına girdi. İtalyan basınında yer alan haberde, Milan ve Napoli'nin Polonyalı futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

İtalyan basınındaki haberde, Szymanski'nin özelliklerine de değinilirken 25 yaşındaki futbolcunun hem orta saha hem de 10 numara olarak görev yapabildiği belirtildi.

Szymanski'ye Napoli ve Milan dışında Avrupa'dan farklı takımlardan da ilgi olduğu yazıldı. Fenerbahçe'nin oyuncusuna olan ilginin farkında olduğu ve Szymanski için bonservis beklentisinin en az 25 milyon euro olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe’den 3 sürpriz transfer!

YUSUF AKÇİÇEK'E DEV TALİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun prensi olan Yusuf Akçiçek, sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı.

Ajax, Manchester United, Tottenham, Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'in ardından şimdi de Fransa'nın iki büyük kulübü Paris Saint- Germain'le Olympique Marsilya 19 yaşındaki stoperi takibe aldı.

Fenerbahçe’den 3 sürpriz transfer!

GÖZLER TRANSFERDE

Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı.

Sarı lacivertliler, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için harekete geçti.

Fenerbahçe’den 3 sürpriz transfer!

İLK HEDEF VLAHOVIC

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla kadroda görmek istediği isim Juventus'un, Sırp yıldızı Dusan Vlahovic. İtalyan ekibi yaz transfer döneminde Vlahovic'i satmaya hazır. 26 yaşındaki golcü ilk girişimlere olumsuz yanıt vermişti.

Ancak Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki forveti ikna etmek için tüm imkanlarını zorlayacak. Dusan Vlahovic'le sadece Jose Mourinho'nun değil, Ali Koç ve Acun Ilıcalı da görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe’den 3 sürpriz transfer!

MILE SVILAR'A TEKLİF

İtalyan basınında yer alan habere göre Sarı lacivertli ekip, 25 yaşındaki file bekçisi Mile Svilar'a 2027'de bitecek sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı. Şu anda senelik 1 milyon Euro kazanan Sırp file bekçisine 1.6 milyon Euro maaş önerildi.

25 yaşındaki kaleciyi Roma'ya transfer eden Jose Mourinho'nun eski öğrencisini bu kez de Fenerbahçe'ye istediği belirtildi. Livakovic ile Svilar takasının gündemde olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’den 3 sürpriz transfer!

ALEIX GARCIA SESLERİ

Fenerbahçe, sezon sonunda Fred'in ayrılma ihtimaline karşı da harekete geçti. Kanarya'nın bu doğrultuda Aleix Garcia ismini gündemine aldığı öğrenildi.

Aleix Garcia sezon başında Girona'dan Bayer Leverkusen'e 18 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Garcia'nın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’den 3 sürpriz transfer!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terörden ifadesi alınıyor! Kandil Uzlaşısının kilit ismi Azad Barış’la ne ilişkisi var? 171 kez ortak baz!
CHP’li İBB’de büyük yolsuzluk: Açık hava reklamlarıyla 68 milyar TL vurgun! İhale öncesi gizli buluşmalar tespit edildi
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayda aday olacak mı? İlk mesaj geldi... Hukuk bu işe ne diyor?
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Gözaltı sayısı 90’a yükseldi! Gizli tanığın ifadesi dosyaya girdi
Fenerbahçe’den 3 bomba birden!
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi Ali Nuhoğlu! İmamoğlu o otelde kimlerle görüştü? Özgür Özel diyet mi ödüyor?
Joe Biden’dan dönüş sinyali! First Lady Jill ile hazırlık Demokratların kritik ismiyle özel görüşme
Sıvacılıktan dev servete! Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasası! Çınar ve Meşe itiraf etti: 15 aldı 1 bağışladı
Riyad’da mekik diplomasisi! Rusya ve Ukrayna, ABD arabuluculuğunda buluşacak
TAKVİM BELLİ OLDU | Emekliye ikramiye ne zaman yatacak? Ödemeler bayram öncesine yetişecek mi?
TAKVİM yeni skandalı ortaya çıkardı | Çakarlı Mercedes’le milyonluk para trafiği! Banka müdürünün MASAK uyarısı sonrası İmamoğlu’nun paraları Yunanistan’a mı kaçırıldı?
Saraçhane’deki izinsiz CHP eyleminde polise saldırı! 97 şüpheli gözaltına alındı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Anlaşma tamam
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı! Soruları cevaplamadı | İşte gözaltı kararı verilenlerin fotoğrafları
En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlanıyor!
CHP’li İBB üzerinden İmamoğlu İnşaat’a 50 milyon liralık rüşvet çarkı: 200 milyon lira kayıp!
CHP’de Özgür Özel’e sürpriz rakip! Erkan Çakır TAKVİM’e konuştu: Olağanüstü kurultay çağrısı yaparak şaibeyi kabul etti
Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali: Bakan Tekin Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir diyerek FETÖ bağlantısına dikkat çekti!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in skandal çağrısına sert tepki: Çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
CHP’li İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı! Taşınmazlara mı çöküyorlar?