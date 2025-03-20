İrfan Can Eğribayat Avrupa devlerinin listesinde!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Hollanda'dan Ajax, İtalya'dan Bologna ve İspanya'dan Sevilla ile Real Betis, İrfan Can'ı transfer listesine ekledi. Gösterdiği öne çıkan performans nedeniyle Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken tecrübeli kaleci için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, sezon sonunda oyuncuyla yeni bir sözleşme görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor.
İrfan Can Eğribayat (AA)
AVRUPA LİGİ'NDE EN İYİ KALECİLER ARASINDA
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı 28 kurtarışla organizasyonun en fazla gol engelleyen kalecisi olan İrfan Can, maç başına 5,77 kurtarış ortalamasıyla zirvede yer alıyor.
Rangers maçında kurtardığı penaltıyla büyük alkış alan yetenekli kaleciye Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek artıyor.
İrfan Can Eğribayat (AA)
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan İrfan Can Eğribayat için yönetim, yeni sözleşme teklifine hazırlanıyor. Oyuncunun da sarı-lacivertli kulüpte devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.