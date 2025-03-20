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İrfan Can Eğribayat Avrupa devlerinin listesinde!

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic'in sakatlanmasının ardından kaleyi devralarak gösterdiği öne çıkan performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı maçlar çıkaran deneyimli file bekçisi, Avrupa kulüplerinin takibine girdi.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 19:53 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 20:16
İrfan Can Eğribayat Avrupa devlerinin listesinde!

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Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Hollanda'dan Ajax, İtalya'dan Bologna ve İspanya'dan Sevilla ile Real Betis, İrfan Can'ı transfer listesine ekledi. Gösterdiği öne çıkan performans nedeniyle Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken tecrübeli kaleci için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, sezon sonunda oyuncuyla yeni bir sözleşme görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor.

İrfan Can Eğribayat (AA)İrfan Can Eğribayat (AA)

AVRUPA LİGİ'NDE EN İYİ KALECİLER ARASINDA

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı 28 kurtarışla organizasyonun en fazla gol engelleyen kalecisi olan İrfan Can, maç başına 5,77 kurtarış ortalamasıyla zirvede yer alıyor.

Rangers maçında kurtardığı penaltıyla büyük alkış alan yetenekli kaleciye Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek artıyor.

İrfan Can Eğribayat (AA)İrfan Can Eğribayat (AA)

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar kontratı bulunan İrfan Can Eğribayat için yönetim, yeni sözleşme teklifine hazırlanıyor. Oyuncunun da sarı-lacivertli kulüpte devam etmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

İrfan Can Eğribayat (AA)İrfan Can Eğribayat (AA)

16 MAÇTA İSTİKRARLI PERFORMANS

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 16 maçta forma giyen İrfan Can, 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maç başına 0.94 gol yeme ortalamasıyla istikrarlı bir performans sergileyen tecrübeli kaleci, 7 maçta kalesini gole kapatarak Fenerbahçe'ye kritik katkılar sundu.

Toplamda 50 kurtarış yapan İrfan Can Eğribayat, Avrupa ekiplerinin transfer listesine girmeyi başardı.

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