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İşte A Milli Takımımız'ın Dünya Kupası Elemeleri fikstürü!

A Milli Futbol Takımımız'ın 2026 Dünya Kupası elemeleri grubu netleşti. Grubumuz İspanya, Gürcistan, Bulgaristan olarak netleşti. Eylül, ekim, kasım aylarında oynanacak 6 maçın ardından grup sıralaması belli olacak.

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Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 10:59 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 10:59
İşte A Milli Takımımız’ın Dünya Kupası Elemeleri fikstürü!

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İspanya'nın Hollanda'yı UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde elemesinin ardından 2026 Dünya Kupası eleme grubumuzdaki son takım oldu.

Grubumuz İspanya, Gürcistan, Bulgaristan olarak netleşti. Eylül, ekim, kasım aylarında oynanacak 6 maçın ardından grup sıralaması netleşecek.

Grupta ilk sırayı alan takım ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak turnuvaya direkt gidecek. İkinci sırada yer alacak takım ise playofflara katılacak.

Fikstrümüz şöyle oluştu;

4 Eylül 2025: Gürcistan (D)
7 Eylül 2025: İspanya
11 Ekim 2025: Bulgaristan (D)
14 Ekim 2025: Gürcistan
15 Kasım 2025: Bulgaristan
18 Kasım 2025: İspanya (D)

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