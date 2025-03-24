İşte A Milli Takımımız’ın Dünya Kupası Elemeleri fikstürü!

İspanya'nın Hollanda'yı UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde elemesinin ardından 2026 Dünya Kupası eleme grubumuzdaki son takım oldu.
Grubumuz İspanya, Gürcistan, Bulgaristan olarak netleşti. Eylül, ekim, kasım aylarında oynanacak 6 maçın ardından grup sıralaması netleşecek.
Grupta ilk sırayı alan takım ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak turnuvaya direkt gidecek. İkinci sırada yer alacak takım ise playofflara katılacak.
Fikstrümüz şöyle oluştu;
4 Eylül 2025: Gürcistan (D)
7 Eylül 2025: İspanya
11 Ekim 2025: Bulgaristan (D)
14 Ekim 2025: Gürcistan
15 Kasım 2025: Bulgaristan
18 Kasım 2025: İspanya (D)