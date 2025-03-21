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Galatasaray'dan Holse için takas teklifi!

Galatasaray, Kerem Demirbay'ı isteyen Samsunspor'dan Carlo Holse'yi gözüne kestirdi. Samsunspor'un Galatasaray'dan 5 milyon Euro bonservis talep ettiği, sarı kırmızılıların ise bu rakamı takas yoluyla düşürmeyi planladığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 13:24 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 13:24
Galatasaray’dan Holse için takas teklifi!

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Samsunspor forması giyen Danimarkalı 10 numara Carlo Holse, Galatasaray'ın gündemine girdi.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 25 maçta 7 gol atıp 2 asist yaparken Samsunspor'un 3. sırada yer almasında büyük pay sahibi oldu.

2.5 MİLYON EURO'YA GELDİ

Kopenhag, Esbjerg ve Rosenborg formaları giyen Carlo Holse, 2023 yaz transfer döneminde 2.5 milyon Euro Rosenborg'dan transfer edilmişti.

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YÜKSEL YILDIRIM'A TAKAS TEKLİFİ YAPILACAK

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Galatasaray'dan Kerem Demirbay'ı istediğini dile getirmişti.

Galatasaray yönetiminin kırmızı beyazlı kulübe Kerem Demirbay + para teklifinde bulunacağı aktarıldı.

5 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Samsunspor'un Galatasaray'dan 5 milyon Euro bonservis talep ettiği, sarı kırmızılıların ise bu rakamı takas yoluyla düşürmeyi planladığı belirtildi.

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