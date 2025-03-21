Inaki Williams kimdir, kaç yaşında, nereli? Inaki Williams hangi takımda oynuyor?

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Iñaki Williams, hakkındaki bilgiler sosyal medyada sıklıkla araştırılıyor ve merak ediliyor. Aslen Gana kökenli olan Williams, uzun yıllardır Athletic Bilbao forması giymekte ve takımın en istikrarlı oyuncularından biri olarak öne çıkmaktadır. Peki Inaki Williams kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte futbolcunun hayatı ve kariyerine dair merak edilenler.