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Inaki Williams kimdir, kaç yaşında, nereli? Inaki Williams hangi takımda oynuyor?

Iñaki Williams, hakkındaki bilgiler sosyal medyada sıklıkla araştırılıyor ve merak ediliyor. Aslen Gana kökenli olan Williams, uzun yıllardır Athletic Bilbao forması giymekte ve takımın en istikrarlı oyuncularından biri olarak öne çıkmaktadır. Peki Inaki Williams kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte futbolcunun hayatı ve kariyerine dair merak edilenler.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 16:48
Inaki Williams kimdir, kaç yaşında, nereli? Inaki Williams hangi takımda oynuyor?

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Iñaki Williams, hakkındaki bilgiler sosyal medyada sıklıkla araştırılıyor ve merak ediliyor. Aslen Gana kökenli olan Williams, uzun yıllardır Athletic Bilbao forması giymekte ve takımın en istikrarlı oyuncularından biri olarak öne çıkmaktadır. Peki Inaki Williams kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte futbolcunun hayatı ve kariyerine dair merak edilenler.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

INAKİ WİLLİAMS KİMDİR?

Inaki Williams, 15 Temmuz 1994 tarihinde Gana'nın Accra şehrinde doğdu. Ailesi, Gana'dan İspanya'ya göç ettikten sonra, Inaki İspanya'da büyüdü ve futbola burada adım attı. Genç yaşta futbol yetenekleri keşfedilen Williams, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve kariyerine İspanya'nın Athletic Bilbao kulübünde başladı. Hızı ve oyun zekası sayesinde, futbol camiasında adından söz ettirdi. Aynı zamanda İspanya milli takımının önemli oyuncularından biri haline gelmiştir.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)


INAKİ WİLLİAMS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Inaki Williams, profesyonel futbol kariyerine Athletic Bilbao'nun altyapısında başladı. 2014 yılında A takıma yükselerek La Liga'da ilk maçına çıktı. O zamandan bu yana, Athletic Bilbao'nun değişilmez oyuncularından biri olmuştur. Kariyerinde, kulübüyle Copa del Rey ve UEFA Avrupa Ligi gibi büyük organizasyonlarda yer almıştır. Inaki Williams, hızı ve fizikselliği ile tanınmakta olup, aynı zamanda attığı gollerle de adından sıkça söz ettirmektedir.

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