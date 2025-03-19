Kenan Yıldız için tarihe geçecek bonservis! Dünya devi peşine düştü

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Aston Villa'nın ardından Manchester United da 19 yaşındaki milli yıldızın transferi için harekete geçti. Premier Lig devi, Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes ve Juventus ile ilk temasını gerçekleştirdi.

Kenan Yıldız (AFP) JUVENTUS'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ KRİTERİ Juventus'un, genç oyuncuyu takımın geleceği için önemli bir parça olarak gördüğü belirtilirken, Torino ekibinin Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde Kenan Yıldız'ın satışa açık hale gelebileceği ifade ediliyor.