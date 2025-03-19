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Kenan Yıldız için tarihe geçecek bonservis! Dünya devi peşine düştü

Juventus formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kenan Yıldız, özellikle Premier Lig ekiplerinin gözdesi haline geldi. Son olarak Manchester United, genç yetenek için devreye girdi.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 19:55 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 19:55
Kenan Yıldız için tarihe geçecek bonservis! Dünya devi peşine düştü

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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Aston Villa'nın ardından Manchester United da 19 yaşındaki milli yıldızın transferi için harekete geçti. Premier Lig devi, Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes ve Juventus ile ilk temasını gerçekleştirdi.

Kenan Yıldız (AFP)Kenan Yıldız (AFP)

JUVENTUS'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ KRİTERİ

Juventus'un, genç oyuncuyu takımın geleceği için önemli bir parça olarak gördüğü belirtilirken, Torino ekibinin Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde Kenan Yıldız'ın satışa açık hale gelebileceği ifade ediliyor.

Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)Kenan Yıldız (Takvim Foto Arşiv)

80 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS BEKLENTİSİ

İtalyan devinin, Kenan Yıldız için 80 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürülüyor. Rasmus Højlund transferinde benzer bir rakamı gözden çıkaran Manchester United için bu bedelin büyük bir engel oluşturmayacağı konuşuluyor.

Kenan Yıldız (REUTERS)Kenan Yıldız (REUTERS)

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Bu sezon Juventus formasıyla 41 maça çıkan Kenan Yıldız, 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen genç yeteneğin, Juventus ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Kenan Yıldız (REUTERS)Kenan Yıldız (REUTERS)

Manchester United'ın bu transferde ne kadar ısrarcı olacağı ve Juventus'un Şampiyonlar Ligi sürecinin nasıl şekilleneceği, transferin seyrini belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor.

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