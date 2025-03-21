Avrupa’nın önemli ligleri ve Süper Lig arasında dikkat çekici farklar ortaya çıktı!

Avrupa'nın önemli ligleri ve Süper Lig kıyaslandığında topun oyunda kalma süresi olarak dikkat çekici veriler ortaya çıktı. Oran olarak topun oyunda en fazla kaldığı lig, Premier Lig... Ada'da ortalama 57.06 dakika top oyunda kalıyor.



Ortalama süre ise 99.43... Oran ise 57.3 olarak dikkat çekiyor. La Liga, Serie A, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, Hollanda Ligi, Belçika Ligi, Portekiz Ligi ve Çekya Ligi'nde de top bizim ligimize göre daha fazla oyunda kalıyor. Süper Lig'de topun oyunda kalma süresi ortalama 52.04 dakika. Toplam maç süresi ise ortalama 100.36 dakika. Toplam oran ise 51.8 olarak dikkat çekiyor.

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