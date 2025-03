Turkish Airlines EuroLeague'in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Monaco'ya 91-82'lik skorla mağlup oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada temsilcimiz, rakibi karşısında üstünlük sağlayamayarak sahadan yenilgiyle ayrıldı.

ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR

1. ÇEYREK: AS Monaco 26-28 Fenerbahçe Beko

2. ÇEYREK: AS Monaco 47-43 Fenerbahçe Beko

3. ÇEYREK: AS Monaco 63-58 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, kalan 4 haftadaki 3 maçını evinde oynayacak. Sarı lacivertliler, Paris Basketball, Baskonia ve Barcelona'yı ağırlayacak. Kapanışı ise Almanya'da Bayern Münih ile karşılaşacağı mücadelede yapacak.