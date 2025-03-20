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Kanarya Fransa'da mağlup! AS Monaco - Fenerbahçe Beko: 91-82 | MAÇ SONUCU

Turkish Airlines EuroLeague’in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi AS Monaco'ya konuk oldu. Sarı-lacivertlilerde Scottie Wilbekin ve Khem Birch sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, temsilcimiz zorlu karşılaşmadan 91-82'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 23:25 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 23:25
Kanarya Fransa’da mağlup! AS Monaco - Fenerbahçe Beko: 91-82 | MAÇ SONUCU

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Turkish Airlines EuroLeague'in 30. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Monaco'ya 91-82'lik skorla mağlup oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada temsilcimiz, rakibi karşısında üstünlük sağlayamayarak sahadan yenilgiyle ayrıldı.

ÇEYREKLERE GÖRE SONUÇLAR

1. ÇEYREK: AS Monaco 26-28 Fenerbahçe Beko
2. ÇEYREK: AS Monaco 47-43 Fenerbahçe Beko
3. ÇEYREK: AS Monaco 63-58 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, kalan 4 haftadaki 3 maçını evinde oynayacak. Sarı lacivertliler, Paris Basketball, Baskonia ve Barcelona'yı ağırlayacak. Kapanışı ise Almanya'da Bayern Münih ile karşılaşacağı mücadelede yapacak.

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