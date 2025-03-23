İbrahim Hacıosmanoğlu Aivar Pohlak ile buluştu

Başdanışman Yusuf Yerkel'in de yer aldığı görüşmede, uluslararası futbol dünyasındaki güncel gelişmeler ele alındı. İki ülkenin futbol federasyonları arasında kurulabilecek iş birliği olanakları masaya yatırıldı ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

A MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Toplantının sonunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Estonya Futbol Federasyonu Başkanı Aivar Pohlak'a A Milli Futbol Takımı'nın formasını hediye ederek dostane ilişkilerin altını çizdi. Bu buluşma, Türkiye ile Estonya arasındaki futbol ilişkilerinin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.