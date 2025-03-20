TAKVİM "Yabancı VAR" dosyasını masaya yatırdı: Uygulama en çok Cimbom’a yaradı!

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Süper Lig'de müthiş bir şampiyonluk mücadelesi yaşanırken, en çok tartışılan konuların başında hakem kararları geliyor. Özellikle zirvede büyük çekişme yaşayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yüksek sesle dile getirdiği itirazların ardından Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir adım atmıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yüksek sesle dile getirdiği itirazların ardından Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir adım atTI. (AA)



20. HAFTADA START ALDI

TFF 8 Ocak 2025 tarihinde yaptığı açıklamada ligin ikinci yarısında "yabancı VAR hakemi" uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. 20. haftadan itibaren Süper Lig'deki tüm maçlarda "yabancı VAR hakemi" görev yapmaya başladı.