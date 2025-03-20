TAKVİM "Yabancı VAR" dosyasını masaya yatırdı: Uygulama en çok Cimbom’a yaradı!

Sarı-Kırmızılılar ʺyabancı VARʺ öncesi 17 maçta 6 penaltı kazanırken, ʺyabancı VARʺ sonrası Galatasaray'ın lehine 10 maçta tam 5 penaltı çalındı. (AA)
RAKİPLERE PENALTI YOK
Fenerbahçe "yabancı VAR" öncesinde 17 maçta 6 penaltı kazanırken, "yabancı VAR" sonrası ise 9 maçta yalnızca 1 kez beyaz noktaya gidebildi. Fenerbahçe'nin aleyhine "yabancı VAR" öncesi 2 penaltı çalınırken, son 9 haftada Sarı- Lacivertliler'in rakipleri hiç penaltı kazanamadı.
Fenerbahçe'nin aleyhine ʺyabancı VARʺ öncesi 2 penaltı çalınırken, son 9 haftada Sarı- Lacivertliler'in rakipleri hiç penaltı kazanamadı. (AA)
YABANCI VAR TABLOSU
Galatasaray lehine çalınan penaltı: 11
Yabancı VAR öncesi: 17 maçta 6 Yabancı VAR sonrası: 10 maçta 5 Aleyhine çalınan penaltı: 7
Yabancı VAR öncesi: 17 maçta 6 Yabancı VAR sonrası: 10 maçta 1
Fenerbahçe Lehineçalınan penaltı: 7
Yabancı VAR öncesi: 17 maçta 6 Yabancı VAR sonrası: 9 maçta 1
Aleyhine çalınan penaltı: 2
Yabancı VAR öncesi: 17 maçta 2 Yabancı VAR sonrası: 9 maçta 0