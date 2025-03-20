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TAKVİM "Yabancı VAR" dosyasını masaya yatırdı: Uygulama en çok Cimbom’a yaradı!

TAKVİM herkesin merak ettiği dosyayı açtı. Galatasaray “yabancı VAR” öncesi 17 maçta 6 penaltı kazanırken, “yabancı VAR” sonrası Sarı-Kırmızılılar’a 10 maçta 5 penaltı çalındı. Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı sayısında ise “yabancı VAR” sonrası ciddi düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mart 2025
TAKVİM Yabancı VAR dosyasını masaya yatırdı: Uygulama en çok Cimbom’a yaradı!

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Süper Lig'de müthiş bir şampiyonluk mücadelesi yaşanırken, en çok tartışılan konuların başında hakem kararları geliyor. Özellikle zirvede büyük çekişme yaşayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yüksek sesle dile getirdiği itirazların ardından Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir adım atmıştı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yüksek sesle dile getirdiği itirazların ardından Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir adım atTI. (AA) Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yüksek sesle dile getirdiği itirazların ardından Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir adım atTI. (AA)

20. HAFTADA START ALDI
TFF 8 Ocak 2025 tarihinde yaptığı açıklamada ligin ikinci yarısında "yabancı VAR hakemi" uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. 20. haftadan itibaren Süper Lig'deki tüm maçlarda "yabancı VAR hakemi" görev yapmaya başladı.

VAR Hakemi sistemi. (AA)VAR Hakemi sistemi. (AA)


ÇOK ÇARPICI RAKAMLAR
Ancak bu karar da hakem tartışmalarının önüne geçemedi. TAKVİM herkesin merak ettiği dosyayı açtı ve çarpıcı sonuçlara ulaştı. "Yabancı VAR hakemi" uygulamasının en çok Galatasaray'a yaradığı ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar "yabancı VAR" öncesi 17 maçta 6 penaltı kazanırken, "yabancı VAR" sonrası Galatasaray'ın lehine 10 maçta tam 5 penaltı çalındı.

Sarı-Kırmızılılar ʺyabancı VARʺ öncesi 17 maçta 6 penaltı kazanırken, ʺyabancı VARʺ sonrası Galatasaray'ın lehine 10 maçta tam 5 penaltı çalındı. (AA)Sarı-Kırmızılılar ʺyabancı VARʺ öncesi 17 maçta 6 penaltı kazanırken, ʺyabancı VARʺ sonrası Galatasaray'ın lehine 10 maçta tam 5 penaltı çalındı. (AA)


RAKİPLERE PENALTI YOK
Fenerbahçe "yabancı VAR" öncesinde 17 maçta 6 penaltı kazanırken, "yabancı VAR" sonrası ise 9 maçta yalnızca 1 kez beyaz noktaya gidebildi. Fenerbahçe'nin aleyhine "yabancı VAR" öncesi 2 penaltı çalınırken, son 9 haftada Sarı- Lacivertliler'in rakipleri hiç penaltı kazanamadı.

Fenerbahçe'nin aleyhine ʺyabancı VARʺ öncesi 2 penaltı çalınırken, son 9 haftada Sarı- Lacivertliler'in rakipleri hiç penaltı kazanamadı. (AA)Fenerbahçe'nin aleyhine ʺyabancı VARʺ öncesi 2 penaltı çalınırken, son 9 haftada Sarı- Lacivertliler'in rakipleri hiç penaltı kazanamadı. (AA)

YABANCI VAR TABLOSU
Galatasaray lehine çalınan penaltı: 11
Yabancı VAR öncesi: 17 maçta 6 Yabancı VAR sonrası: 10 maçta 5 Aleyhine çalınan penaltı: 7
Yabancı VAR öncesi: 17 maçta 6 Yabancı VAR sonrası: 10 maçta 1

Fenerbahçe Lehineçalınan penaltı: 7
Yabancı VAR öncesi: 17 maçta 6 Yabancı VAR sonrası: 9 maçta 1
Aleyhine çalınan penaltı: 2
Yabancı VAR öncesi: 17 maçta 2 Yabancı VAR sonrası: 9 maçta 0

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