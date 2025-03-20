Mourinho’dan Fred talimatı!

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanacak kritik kupa derbisi öncesinde Fred'i sahaya yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.



Teknik direktör Jose Mourinho, sağlık ekibine net talimat verdi: "Fred'i 2 Nisan'daki Galatasaray maçına hazır hale getirin!"



MOURINHO'NUN ÖZEL PLANI



Sarı-lacivertliler, Samsunspor beraberliğiyle şampiyonluk yolunda büyük bir yara alırken, Fred'in sakatlığı da takımı olumsuz etkiledi. Brezilyalı yıldızın arka adalesinde zorlanma ve ödem tespit edilirken, en az 15 gün sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Ancak Mourinho, sağlık ekibinden sürecin hızlandırılmasını talep etti. "Eğer planlanandan 3-4 gün önce çalışmalara başlarsa, bizim için büyük avantaj olur" diyerek, Fred'in dönüşünü erkene çekmek istiyor.



ÖZEL PROGRAMLA HAZIRLANACAK



Sağlık ekibi, Brezilyalı yıldızın sakatlık sürecini hızlandırmak için özel bir çalışma programı hazırladı. Planlamaya göre Fred, önümüzdeki hafta sonuna kadar bireysel idmanlara başlayacak. Hedef, kritik kupa maçından 3-4 gün önce takımla antrenmanlara katılarak kondisyon açığını kapatması.