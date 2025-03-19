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Kalede savaş! Montella Türkiye'nin Macaristan maçı 11'ini netleştirdi

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı Rams Park'ta ağırlayacak. Yarın akşam İstanbul'da oynanacak karşılaşmada avantajlı bir skor elde etmek isteyen Bizim Çocuklar, rövanşta da işi bitirmek amacında. Teknik direktör Vincenzo Montella, zorlu randevu öncesinde ilk 11'ini netleştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 16:27 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 16:50
Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcıları yine Slovakya'dan Branislav Hancko ve Jan Pozor olacak. Dördüncü hakem ise Peter Kralovic olarak belirlendi.

Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi

Bu önemli mücadelenin rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. Çift maçlı eleme sistemiyle gerçekleşecek karşılaşmalarda üstünlük sağlayan ekip, UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi

EKSİKLER VE SINIRDAKİLER

A Milli Takım'da Arda Güler ve Merih Demiral, kart cezaları nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Öte yandan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, İstanbul'daki ilk maçta sarı kart görmeleri halinde rövanş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi

TÜRKİYE VE MACARİSTAN ARASINDAKİ REKABET

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 16. kez karşılaşacak. İki ülke arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Macaristan'ın üstünlüğü bulunuyor. Toplamda 15 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Macaristan 9 kez galip gelirken, Türkiye 4 kez kazandı. İki maç ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye bu maçlarda toplam 15 gol atarken, Macaristan 29 gol kaydetti.

Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi

İki takım en son geçtiğimiz yıl 22 Mart'ta özel bir maçta karşılaştı. Macaristan'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta, Macaristan 48. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle galibiyete ulaştı.

Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi

MİLLİLER 3 KEZ KAZANDI

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç oynandı. Ay-yıldızlı ekip, resmi maçlarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Budapeşte'de oynanan karşılaşma 2-2 berabere biterken, İstanbul'daki rövanşı Türkiye 2-0 kazandı. 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'de oynanan maçı Macaristan 3-1 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşma 1-1 sona erdi. UEFA Uluslar Ligi'nde 2020 yılında oynanan maçlarda ise Macaristan İstanbul'da 1-0, sahasında ise 2-0 galip geldi.

Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerden birini Macaristan karşısında aldı. 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da oynanan özel maçta milliler, rakibine 6-0 yenildi. Bunun yanı sıra, Türkiye, Macaristan'ın B Milli Takımı ile de iki özel maç yaptı ve bu karşılaşmalarda 2-1 ve 4-1'lik skorlarla mağlup oldu.

Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi

MİLLİ TAKIMIN KADROSU

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi

Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi

TÜRKİYE'NİN MACARİSTAN KARŞISINA ŞU İLK 11'LE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi

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