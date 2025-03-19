Kalede savaş! Montella Türkiye’nin Macaristan maçı 11’ini netleştirdi

TÜRKİYE VE MACARİSTAN ARASINDAKİ REKABET A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile 16. kez karşılaşacak. İki ülke arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Macaristan'ın üstünlüğü bulunuyor. Toplamda 15 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Macaristan 9 kez galip gelirken, Türkiye 4 kez kazandı. İki maç ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye bu maçlarda toplam 15 gol atarken, Macaristan 29 gol kaydetti.

İki takım en son geçtiğimiz yıl 22 Mart'ta özel bir maçta karşılaştı. Macaristan'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta, Macaristan 48. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle galibiyete ulaştı.

MİLLİLER 3 KEZ KAZANDI Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç oynandı. Ay-yıldızlı ekip, resmi maçlarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Budapeşte'de oynanan karşılaşma 2-2 berabere biterken, İstanbul'daki rövanşı Türkiye 2-0 kazandı. 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'de oynanan maçı Macaristan 3-1 kazanırken, İstanbul'daki karşılaşma 1-1 sona erdi. UEFA Uluslar Ligi'nde 2020 yılında oynanan maçlarda ise Macaristan İstanbul'da 1-0, sahasında ise 2-0 galip geldi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerden birini Macaristan karşısında aldı. 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da oynanan özel maçta milliler, rakibine 6-0 yenildi. Bunun yanı sıra, Türkiye, Macaristan'ın B Milli Takımı ile de iki özel maç yaptı ve bu karşılaşmalarda 2-1 ve 4-1'lik skorlarla mağlup oldu.