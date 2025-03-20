Milan Skriniar'dan Fenerbahçe sözleri! "Yüzde 100'üm!"

Milan Skriniar, Fenerbahçe'de oynamaktan mutlu olduğunu ve düzenli olarak forma giydiğini belirtti. Ayrıca tercihinden dolayı da mutluluk yaşadığını ifde etti.

İşte yıldız oyuncunun sözleri

"HARİKA HİSSEDİYORUM"

"Fenerbahçe'de harika hissediyorum, hiçbir antrenmanı kaçırmıyorum ve düzenli oynuyorum. Devamlılık sağlamak benim için çok önemliydi ve şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım, yüzde 100'üm. Fenerbahçe tercihimden dolayı çok mutluyum."