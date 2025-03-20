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Milan Skriniar'dan Fenerbahçe sözleri! "Yüzde 100'üm!"

Fenerbahçe’nin devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain’den kiraladığı Slovak savunma oyuncusu Milan Škriniar, milli takım kampında sarı-lacivertli takım hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 18:07 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 18:07
Milan Skriniar’dan Fenerbahçe sözleri! Yüzde 100’üm!

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Milan Skriniar, Fenerbahçe'de oynamaktan mutlu olduğunu ve düzenli olarak forma giydiğini belirtti. Ayrıca tercihinden dolayı da mutluluk yaşadığını ifde etti.

İşte yıldız oyuncunun sözleri

"HARİKA HİSSEDİYORUM"
"Fenerbahçe'de harika hissediyorum, hiçbir antrenmanı kaçırmıyorum ve düzenli oynuyorum. Devamlılık sağlamak benim için çok önemliydi ve şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım, yüzde 100'üm. Fenerbahçe tercihimden dolayı çok mutluyum."

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

"ÇOK MEMNUNUM"
"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Avrupa'nın en iyi kulüpleriyle rekabet edebilir. Bana güvendiler ve anlaştığımız her şeye saygı duyuldu. Bu, günümüz futbolunda hafife alınacak bir şey değil. Bu yüzden gerçekten çok memnunum."

JOSE MOURINHO
"Mourinho olağanüstü bir teknik direktör ve inanılmaz bir insan. İlk temastan itibaren bana kendimi önemli hissettirdi. Beni ilk arayan insanlardan biriydi, bu her oyuncunun hoşuna gidebilecek bir hareket. Fenerbahçe'yi seçmemin nedenlerinden biri de bu ve birlikte büyük hedeflere ulaşabileceğimizden eminim."

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye transferinden sonra 12 maçta süre bulan Skriniar, 2 asist yaptı.