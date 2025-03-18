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Galatasaray'dan çılgın transfer! Gardi'ye tam yetki verildi

Süper Lig'de adım adım üst üste 3. şampiyonluğuna doğru ilerleyen Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına da şimdiden başladı. Sarı kırmızılılar tıpkı Icardi ve Osimhen gibi oldukça ses getirecek bir transfer için menajer Gardi'ye tam yetki verdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 09:24 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 09:24
Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi

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Süper Lig'de şampiyonluğa koşan lider Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşılaştı.

Sarı kırmızılılar, Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta sahadan 4-0 galip ayrıldı. Aslan'ın diğer golünü penaltıdan Morata kaydetti.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'a takılmasının ardından Cimbom, maç fazlası ile puan farkını 9'a çıkardı.

Galatasaray’dan dev transfer! Gardi’ye tam yetki verildi

İLK HAT-TRICK

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vuran isim Victor Osimhen oldu.

Nijeryalı yıldız, ağları 3 kez havalandırdı ve Türkiye kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Galatasaray’dan dev transfer! Gardi’ye tam yetki verildi

PENALTIYI BIRAKTI

Osimhen ayrıca kazanılan penaltıda topu Alvaro Morata'ya bırakarak sarı-kırmızılı taraftarların kalbini bir kez daha fethetti.

Galatasaray’dan dev transfer! Gardi’ye tam yetki verildi

TARAFTAR, "IBAN" İSTİYOR

Galatasaray'da Osimhen'in bu performansı kadar golcü yıldızın geleceği de gündeme oturdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, özellikle sosyal medyada Osimhen için, "IBAN" yorumları yaparak 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için kulübün harekete geçmesi gerektiği mesajını verdi.

Galatasaray’dan dev transfer! Gardi’ye tam yetki verildi

DERBİYE TAM KADRO

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak Beşiktaş derbisinde tam kadro mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takımda kart cezalıları Günay Güvenç ve Ahmed Kutucu, Antalyaspor maçıyla cezalarını doldurdu. Akdeniz temsilcisiyle yapılan müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Victor Osimhen ile Roland Sallai de karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.

Galatasaray'da milli maç arasında Ismail Jakobs'un da sakatlığını atlatarak takıma katılması bekleniyor. Galatasaray, milli takıma gidecek oyuncularının sakatlık yaşamaması durumunda Beşiktaş derbisinde tam kadro sahaya çıkabilecek.

Galatasaray’dan dev transfer! Gardi’ye tam yetki verildi

EVDEN UZAKTA OLACAK

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, bir süre evinden uzakta kalacak.

Galatasaray, milli aranın ardından ligde Beşiktaş deplasmanına gidecek. Beşiktaş derbisinin ardından ise Galatasaray kupada Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından ligde bir haftayı BAY geçecek ve ardından Samsunspor deplasmanına gidecek.

Sarı-kırmızılılar, bir sonraki iç saha maçında 32. haftada sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’dan dev transfer! Gardi’ye tam yetki verildi

BARIŞ ALPER'DEN REKOR

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de rekor kırdı.

Milli futbolcu, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçta Victor Osimhen'e asist yaptı.

Barış Alper Yılmaz, bu asistiyle birlikte bu sezon ligde 13 gole katkı sağladı. Barış Alper, bu maçlarda 10 gol attı ve 3 asist yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, bu rakamla Galatasaray'daki en skorer sezonuna ulaştı.

Barış Alper, geçen sezon da ligde 12 gole katkı vermişti.

Galatasaray’dan dev transfer! Gardi’ye tam yetki verildi

MUSLERA İLE DEVAM KARARI

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gelecek sezondan itibaren yeni bir kaleci ile yola devam etmek isteyen sarı kırmızılılar, Uruguaylı kalecinin son dönemdeki performansı nedeniyle bu kararından vazgeçti.

Yönetim, sezon sonunda kaptan ile masaya oturup 1 senelik daha kontrat imzalayacak.

Galatasaray’dan dev transfer! Gardi’ye tam yetki verildi

SANE BOMBASI

Sezon sonu için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da ilk hedef, kiralık gol makinesi Victor Osimhen'in bonservisini almak. Ancak Cimbom,Osimhen'in yanı sıra bir başka büyük yıldız için de şimdiden planlar yapıyor.

Taraftarları coşturacak bu isim Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane.

Galatasaray’dan dev transfer! Gardi’ye tam yetki verildi

GARDI'YE TAM YETKİ

Sarı-kırmızılı yönetim, Alman kulübüyle sözleşmesinin sonuna gelen Sane için menajer Gardi'ye yetki verdi.

Galatasaray, bonservis ödemeyeceği 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için tüm imkanları zorlamaya kararlı.

Galatasaray’dan dev transfer! Gardi’ye tam yetki verildi

Kariyerine Schalke'de başlayan Leroy Sane, 2016 yazında Pep Guardiola'nın ilk pahalı transferi olarak 52 milyon euro bedelle Manchester City'e gitti. Ardından 2020 yazında, Pep Guardiola ne kadar karşı çıksa da 49 milyon euro karşılığı Bayern Münih'e geçti.

28 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 1737 dakika süre aldı ve 9 gol atıp 4 asist yaptı.

Galatasaray’dan dev transfer! Gardi’ye tam yetki verildi

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