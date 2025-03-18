Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi

Sezon sonu için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da ilk hedef, kiralık gol makinesi Victor Osimhen'in bonservisini almak. Ancak Cimbom,Osimhen'in yanı sıra bir başka büyük yıldız için de şimdiden planlar yapıyor.

Galatasaray, bonservis ödemeyeceği 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için tüm imkanları zorlamaya kararlı.

Kariyerine Schalke'de başlayan Leroy Sane, 2016 yazında Pep Guardiola'nın ilk pahalı transferi olarak 52 milyon euro bedelle Manchester City'e gitti. Ardından 2020 yazında, Pep Guardiola ne kadar karşı çıksa da 49 milyon euro karşılığı Bayern Münih'e geçti.

28 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 1737 dakika süre aldı ve 9 gol atıp 4 asist yaptı.