Alex de Souza teknik direktörlüğü bıraktı! İşte yeni görevi

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Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük deneyimi yaşayan Alex de Souza, şimdi ise Coritiba'nın futbol yapılanmasını güçlendirmek için kolları sıvadı. Kulübün %90 hissesine sahip olan yatırım grubu Treecorp'un temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Alex'in yeni pozisyonu resmen duyuruldu.

Alex de Souza ve Jose Mourinho (Takvim Foto Arşiv) OYUNCULARA DAHA YAKIN BİR LİDER OLACAK 47 yaşındaki Alex de Souza, Coritiba'da futbolun yönetimsel tarafına odaklanarak oyunculara daha yakın bir mentor olmayı amaçlıyor. Teknik direktörlük yerine futbol yapılanmasını yönetmeyi tercih eden Alex, kulübün liderlik eksikliğini gidermeye yönelik çalışmalara şimdiden başladı.