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Alex de Souza teknik direktörlüğü bıraktı! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerini noktalayarak Coritiba'da futbol direktörlüğü görevine getirildi. Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Brezilyalı futbol adamı, bundan sonra kulüp yönetiminde aktif bir rol üstlenecek.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 17:46 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 17:46
Alex de Souza teknik direktörlüğü bıraktı! İşte yeni görevi

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Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük deneyimi yaşayan Alex de Souza, şimdi ise Coritiba'nın futbol yapılanmasını güçlendirmek için kolları sıvadı. Kulübün %90 hissesine sahip olan yatırım grubu Treecorp'un temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Alex'in yeni pozisyonu resmen duyuruldu.

Alex de Souza ve Jose Mourinho (Takvim Foto Arşiv)Alex de Souza ve Jose Mourinho (Takvim Foto Arşiv)

OYUNCULARA DAHA YAKIN BİR LİDER OLACAK

47 yaşındaki Alex de Souza, Coritiba'da futbolun yönetimsel tarafına odaklanarak oyunculara daha yakın bir mentor olmayı amaçlıyor. Teknik direktörlük yerine futbol yapılanmasını yönetmeyi tercih eden Alex, kulübün liderlik eksikliğini gidermeye yönelik çalışmalara şimdiden başladı.

Alex de Souza ve Jose Mourinho (Takvim Foto Arşiv)Alex de Souza ve Jose Mourinho (Takvim Foto Arşiv)

CORİTİBA'DA BÜYÜK YAPILANMA SÜRECİ BAŞLADI

Alex'in futbol direktörlüğüne getirilmesiyle birlikte Coritiba yönetiminde de önemli değişiklikler yaşandı. Internacional'de görev yapan André Mazzuco, Gabriel Lima'nın ayrılığının ardından Coritiba CEO'su olarak atandı. Bu değişikliklerle birlikte Brezilya ekibi yeni bir yapılanma sürecine resmen giriş yaptı.

Alex de Souza ve Jose Mourinho (Takvim Foto Arşiv)Alex de Souza ve Jose Mourinho (Takvim Foto Arşiv)

GÖZLER ARTIK ONDA

Alex de Souza'nın teknik direktörlük yerine futbol yönetimi tarafında kariyerine devam etme kararı, Fenerbahçe camiasında ve Brezilya futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şimdi ise gözler, Coritiba'nın Alex'in liderliğinde nasıl bir değişim göstereceğine çevrildi.

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