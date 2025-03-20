Fenerbahçe’den rakipleri kıskandıracak transfer! Gözler imzada

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Fenerbahçe bir yandan Süper Lig şampiyonluğu için mücadelesini sürdürürken diğer taraftan transfere odaklanmış durumda. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de yine yıldızlar geçidin sahne olacak isimleri kadrosuna katmak amacında.

Mateo Kovacic (Takvim Foto Arşiv) KOVACIC BOMBASI İngiltere'den gelen son haberler, Fenerbahçe'yi bu transferde iyice umutlandırdı. Jose Mourinho'nun da onay verdiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, gelecek sezon Manchester City'nin kadro planlamasında yer almayacak. İngiliz basınına göre, Pep Guardiola'nın takımdan göndermeyi düşündüğü Kovacic ile sezon sonunda yollar kesin olarak ayrılacak.