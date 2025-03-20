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Fenerbahçe'den rakipleri kıskandıracak transfer! Gözler imzada

Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isterken, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, transferde hata yapmamak adına ince eleyip sık dokuyor. Gündemde ise Premier Lig'in yıldız ismi var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 18:30 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 18:30
Fenerbahçe’den rakipleri kıskandıracak transfer! Gözler imzada

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Fenerbahçe bir yandan Süper Lig şampiyonluğu için mücadelesini sürdürürken diğer taraftan transfere odaklanmış durumda. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de yine yıldızlar geçidin sahne olacak isimleri kadrosuna katmak amacında.

Mateo Kovacic (Takvim Foto Arşiv)Mateo Kovacic (Takvim Foto Arşiv)

KOVACIC BOMBASI

İngiltere'den gelen son haberler, Fenerbahçe'yi bu transferde iyice umutlandırdı. Jose Mourinho'nun da onay verdiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, gelecek sezon Manchester City'nin kadro planlamasında yer almayacak. İngiliz basınına göre, Pep Guardiola'nın takımdan göndermeyi düşündüğü Kovacic ile sezon sonunda yollar kesin olarak ayrılacak.

Mateo Kovacic (Takvim Foto Arşiv)Mateo Kovacic (Takvim Foto Arşiv)

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK

Fenerbahçe yönetimi, Türkiye'de liglerin tamamlanmasının ardından Mateo Kovacic transferi için harekete geçmeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler, hem oyuncuyla hem de Manchester City ile resmi temas kurarak teklifini sunacak. Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli orta saha oyuncusu için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacak.

Mateo Kovacic (REUTERS)Mateo Kovacic (REUTERS)

LIVAKOVIC DE DEVREDE

Kovacic transferinde Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic de devreye girecek. Hırvatistan Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Livakovic, Kovacic'e Fenerbahçe ve Türkiye hakkında olumlu referanslar verecek. Sarı-lacivertliler, bu güçlü dostluğu kullanarak transferi daha kolay hale getirmeyi planlıyor.

Mateo Kovacic (Takvim Foto Arşiv)Mateo Kovacic (Takvim Foto Arşiv)

6 GOLLÜK KATKI YAPTI

Manchester City formasıyla bu sezon 33 resmi maça çıkan Hırvat orta saha oyuncusu, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Tecrübesi ve oyun zekasıyla Fenerbahçe'nin orta sahasına büyük güç katması beklenen Kovacic, Mourinho'nun sisteminde kritik bir rol oynayabilir.

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