Davinson harekatı: Galatasaray yıldız oyuncunun sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastı!

Galatasaray 'a transfer olduğundan beri gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgi gösterdiği Kolombiyalı stoper için atağa kalktı.

Sarı-Kırmızılı Yönetim, Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgi gösterdiği Kolombiyalı stoper için atağa kalktı. (AA)



Galatasaray'ın 2023 yılında kadrosuna kattığı ve 2027 yılında sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği öğrenildi. Davinson'un da yönetimin aldığı sözleşme uzatma kararına sıcak baktığı gelen haberler arasında... Kolombiya Milli Takım kampında bulunan 28 yaşındaki oyuncu ile İstanbul'a döndükten sonra görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Davinson Sanchez, ortaya koyduğu başarılı performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların gözbebeği konumunda. (AA)



Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Davinson Sanchez, ortaya koyduğu başarılı performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların gözbebeği konumunda. Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 32 karşılaşmada boy gösteren Davinson 4 gol atarken 2 de asist yapmayı başardı. Kolombiya Milli Takımı'nda 68 kez görev alan tecrübeli oyuncu 3 kez fileleri sarsmayı başardı.