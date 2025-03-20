Bizim Çocuklar'dan zafer yorumu! "Daha biten bir şey yok"

A Milli Takımımızın üç yıldızı İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın, Macaristan karşılaşmasın sonrasında konuştu.
A Milli Takımımızın üç yıldızı İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü ve Oğuz Aydın, Macaristan karşılaşmasın sonrasında konuştu.
İRFAN CAN KAHVECİ: 18 SENEDİR YENEMEDİĞİMİZ RAKİBİMİZİ YENDİK
Mücadeleyi değerlendiren İrfan, "Çok mutluyum. 2007'den beri yenemediğimiz bir rakibi yendik. Bu takım, ilkleri başarmaya devam ediyor. Ülkemi sevindirdiğim için mutluyum. Bu ülkenin güzel günlere ihtiyacı var. Bu takım aslında birinci olarak çıkmayı hak etmişti. Bir şanssızlık oldu. Daha biten bir şey yok. Şimdi ikinci maça bakacağız. Benim golümde çok iyi işler oldu. Çok da iyi ayağıma oturdu. Mutluyum, çok sevindirici. Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Kulüpte ve milli takımda verilen süreleri iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Antrenmanlarda da iyi çalışıyorum. Hocamız da antrenmanda güvenini bana iletti. Belki de en çok çalıştığım sezon olabilir. Süre bulduğumda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii ki hocalarımızın kararı. Oynadığımda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. "Bu ülke birlik ve beraberliği hak ediyor. Bazen bazı olaylarda, takımlarda ayrışmalar oluyor ama biz burada bunu göstermemeye çalışıyoruz. Çok güzel bir ortam var, aile ortamı var. Dışarıda da ülkemiz hep birlikte olur." dedi.
ORKUN KÖKÇÜ: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Millilerimizin ilk golünü kaydeden Orkun Kökçü; "İlk kez Türkiye'de gol attığım için mutluyum. İnşallah devamı gelir ve Macaristan'da bu işi bitirip A Ligi'ne yükseliriz. Çok fiziksel bir maçtı, çok fauller oldu. Biz de fiziksel anlamda iyi iş çıkardık. Zor bir maçtı. Avantajla Macaristan'a gideceğiz. Mutluyuz. Çalıştığımız gibi oldu bu maç. Çok mutluyuz.Bize neyi beklediğini anlatıyor Montella, biz de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu maç iyi oldu. İnşallah devamı da gelir. Gelecek maçlarda da bu şekilde devam etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
OĞUZ AYDIN: TARİH YAZMAK İSTİYORUM
Yaptığı asistlerle adından söz ettiren Oğuz Aydın ise; "Mutluyuz. 2007'den beri Macaristan'ı yenememiştik. Bu jenerasyon bunu başardı. İki asistim için mutluyum. Daha bir şey bitmedi. Daha ikinci maç var. İnşallah orada fişi çekeceğiz. Çok güzel bir gruba sahibiz. Orada turu geçeceğimize inanıyorum. Hayallerim var ama bunun için konuşmak için erken. En büyük hedefim milli takımda kalıcı olup tarih yazmak." diye konuştu.
KEREM AKTÜRKOĞLU: ASİSTİM GOLÜMDEN DAHA GÜZELDİ
Karşılaşmayı bir gol ve asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu; "Bugün farklı bir rolde, hocamla kampa geldikten sonra konuştuk, böyle oynatmak istediğini söyledi. Ben de takıma yardımcı olacaksam pozisyonun fark etmeyeceğini söyledim. Kaleye yakın oynamak benim için güzel. Önemli olan bugünkü galibiyetti. Çok güzel bir atmosfer vardı. İstanbul'da oynamanın özlemini yaşıyorduk. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Daha işimiz bitmedi. Bunun bilincindeyiz. A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah ikinci maçta da bunu tamamlarız. Daha iyi oynadığımız maçlar büyük rakiplere karşı oluyor. Biz oralarda da kendimizi gösterebiliriz. Daha büyük rakiplere karşı mücadele edebileceğimizi gösterdik. O yüzden hedefimiz A Ligi. Umarım ülkemizi bu gururu yaşatırız. Asistim çok daha güzeldi. Golde topu göremedim, omuzumla attım. Güzel bir goldü. Oğuz'u da takdir etmek lazım. İki asistle maçın yıldızı bence. Hepimiz çok güzel oynadık. Bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık." sözlerini sarf etti.