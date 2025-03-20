Bizim Çocuklar'dan zafer yorumu! "Daha biten bir şey yok"

İrfan Can Kahveci (AA)

İRFAN CAN KAHVECİ: 18 SENEDİR YENEMEDİĞİMİZ RAKİBİMİZİ YENDİK

Mücadeleyi değerlendiren İrfan, "Çok mutluyum. 2007'den beri yenemediğimiz bir rakibi yendik. Bu takım, ilkleri başarmaya devam ediyor. Ülkemi sevindirdiğim için mutluyum. Bu ülkenin güzel günlere ihtiyacı var. Bu takım aslında birinci olarak çıkmayı hak etmişti. Bir şanssızlık oldu. Daha biten bir şey yok. Şimdi ikinci maça bakacağız. Benim golümde çok iyi işler oldu. Çok da iyi ayağıma oturdu. Mutluyum, çok sevindirici. Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Kulüpte ve milli takımda verilen süreleri iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Antrenmanlarda da iyi çalışıyorum. Hocamız da antrenmanda güvenini bana iletti. Belki de en çok çalıştığım sezon olabilir. Süre bulduğumda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii ki hocalarımızın kararı. Oynadığımda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. "Bu ülke birlik ve beraberliği hak ediyor. Bazen bazı olaylarda, takımlarda ayrışmalar oluyor ama biz burada bunu göstermemeye çalışıyoruz. Çok güzel bir ortam var, aile ortamı var. Dışarıda da ülkemiz hep birlikte olur." dedi.