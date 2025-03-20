Vincenzo Montella rövanş için temkinli!

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Teknik direktör Vincenzo Montella, kazanılan zorlu randevu sonrasında basın toplantısında konuştu.
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Teknik direktör Vincenzo Montella, kazanılan zorlu randevu sonrasında basın toplantısında konuştu.
İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI
"Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmedi. Çok iyi başladık oyuna. Sonrasında golden sonra mesafeleri açtık ve rakibin kontra atak yapmasına izin verdik. İlk yarıda müthiş bir kalite gösterdiğimizi söyledim ve bunun devam etmesini söyledim. İstediğimiz skoru aldık ama hiçbir şey bitmedi. İki tane yeni, ilk defa oynayan futbolcu vardı. Deniz Gül ve Can Uzun vardı. Kenan da 2005'li. Genç futbolcularımız da üstün performans göstermeye devam ediyor.
Herkesin potansiyeli çok yüksek. Deniz Gül, kendi takımında oynamıyor ama milli takımda ilk defa süre aldı. Büyük bir potansiyeli var. Oğuz Aydın müthiş performans gösterdi, iki golde katkısı var."
"DENİZ FİZİĞİNİ KULLANMAYI ÖĞRENMELİ"
"Taze, genç bir yetenek. Daha da gelişmesi gerekiyor. Kulübünde de biraz daha fazla oynamasını ümit ediyorum. Zamanı gelecektir. Fiziği çok iyi, onu da kullanmayı öğrenmesi gerekiyor."
"RUHUMUZU SAHAYA YANSITMAMIZ GEREKİYOR"
"Milli takım, her şeyin en üstüdür" şeklinde bir pankart vardı. Bu beni mutlu etti. Bu ruhu hep birlikte devam ettirmemiz, bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor."
"DAHA BİTİRİCİYDİK"
"Daha bitirici bir görüntümüz vardı bugün. Diğer maçlara göre daha iyiydik. İkinci yarıda iki gol attık. İlk yarıda da bir gol attık ve pozisyonlarımız vardı. Genele bakınca daha bitirici bir görüntümüz vardı."
"MİLLİ TAKIM HER ŞEYDNE ÜSTÜNDÜR"
"Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. O anda ihtiyacımıza göre en iyi kimse onu seçiyorum. Milli takımda süremiz az oluyor ve fazla çalışamıyoruz. Formalara bakmadan seçim yapıyorum. Milli takımın ihtiyacına göre seçim yapıyorum. Az önce de dediğim gibi milli takım her şeyden üstündür."
"GELECEK İÇİN UMUT VERİYORLAR"
"Hedefimiz rekabeti yükseltmek her seferinde. Gençlerimiz gelecek vaat ediyor. Gelişmelerini sıkı takip ediyoruz. Umut ederek bu seçimleri yapıyoruz. Performansları ve yetenekleri gelecek için umut veriyor. Kulüplerde de gençlere yönelik çalışmalarım vardı benim. Onları da yetiştirmeniz gerekiyor yavaş yavaş."
"ZORUNLU DEĞİŞİKLİK YAPTIK"
"Kaan Ayhan'ın kontrolleri yapılacak. Barış Alper, ilk yarıda darbe aldı. İlk yarıda zoraki bir değişiklik yaptık. O değişikliğin ardından üzülerek o değişikliği yaptık. Hem de daha çok ceza sahasını doldurmak istedik Deniz Gül ile. İki gol de bulduk bu şekilde. Bu kadar fedakar bir futbolcuyu çıkarırken üzülüyorsunuz ama bu maçın gereği buydu."
"RAKİBİMİZ YÜKSEK SEVİYEDE"
"Tek düşüncem pazar günkü rövanş maçı. Çok ufak bir avantaj elde ettik. Rakibimizin ne kadar yüksek seviyeli bir takım olduğunu gördük."
"HERKES BENİM GİBİ DÜŞÜNSE BANA GEREK KALMAZ"
Avrupa Şampiyonası'nda da çok fazla pozisyona giriyorduk. Bu şekilde devam ediyoruz. Herkes benim gibi düşünse hocaya da ihtiyaç olmazdı burada. O yüzden bildiğim gibi, böyle devam ediyorum."
"A LİGİ'NE EN HIZLI ŞEKİLDE ALIŞACAĞIZ"
"Kazanmamız gereken bir maç daha var. En iyi şekilde hazırlanacağız. Bütün çalışmalarımızı yapacağız. Avrupa Şampiyonası itibariyle bu seviyede takımlarla oynadık. Gelecekte ne olur bilmiyorum ama yavaş yavaş alışkanlık haline gelmeye başladı bizim için. Bu seviyeye en hızlı şekilde alışacağız."
"EN İYİ PERFORMANSI ORTAYA KOYACAĞIZ"
Daha iyi tanımaya başlıyorsunuz rakipleri ve gerekli çalışmaları ona göre yapıyorsunuz. Macaristan'a karşı neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Ama ikinci maçta düzeltmemiz gereken şeyleri yapacağız. Buna fazlasıyla yoğunlaşarak en iyi performansı ortaya koyacağız.