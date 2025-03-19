Vincenzo Montella’dan Macaristan maçı öncesi Arda Güler açıklaması!

Vincenzo Montella (AA)

VINCENZO MONTELA'NIN SÖZLERİ

"EN İYİLER BURAYA GELİYOR"

"Seçim yaparken oyuncuların form durumlarını takip ediyoruz. Tüm gençlere kapılarımız açık. Emre Mor 2.5 sene sonra geri döndü. Herkesi takip ediyoruz. En iyiler kimse onlar buraya geliyor."

İRFAN CAN EĞRİBAYAT AÇIKLAMASI

"Genellikle olan futbolcularımızla ilgili konuşulmasını isterim. Olmayan futbolcularla ilgili konuşursak olanlara saygısızlık yaparız. İrfan Can çok iyi performanslar sergiledi son dönemde. Kaleci konusunu düşündüğümüzde orada bir hiyerarşi vardır her ülkede. Takip ettiğimiz bir genç kaleci. Burada bir geleceğe illa sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık."

"HEM ÜÇLÜ HEM DÖRTLÜ OYNAYABİLİRİZ"

"Üçlü oynadığımızda tam tersi sorulurdu. Elimizdeki oyuncular ve maçları düşününce 180 dakika oynayacağız. Hem üçlü hem de dörtlü oynayabilecek kapasitedeyiz."