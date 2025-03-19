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Vincenzo Montella'dan Macaristan maçı öncesi Arda Güler açıklaması!

Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın akşam Macaristan'ı ağırlayacak olan A Milli Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella ve Galatasaray'ın yıldızı Kaan Ayhan basın toplantısı düzenledi. İtalyan antrenör, Arda Güler'in yerinde az süre alan bir futbolcu olması halinde performansını her zaman gösteremeyeceğini belirterek genç yıldız hakkındaki tercih sebebini açıkladı. Kaan ise "Daha taze, mental anlamda daha dinlenmiş bir takım gördüm ben açıkçası. Hazırlanmaya çalışıyoruz. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 15:55 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 16:55
Vincenzo Montella’dan Macaristan maçı öncesi Arda Güler açıklaması!

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ın yıldızı Kaan Ayhan ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek kameralar karşısına geçti.

Vincenzo Montella (AA)Vincenzo Montella (AA)

VINCENZO MONTELA'NIN SÖZLERİ

"EN İYİLER BURAYA GELİYOR"

"Seçim yaparken oyuncuların form durumlarını takip ediyoruz. Tüm gençlere kapılarımız açık. Emre Mor 2.5 sene sonra geri döndü. Herkesi takip ediyoruz. En iyiler kimse onlar buraya geliyor."

İRFAN CAN EĞRİBAYAT AÇIKLAMASI

"Genellikle olan futbolcularımızla ilgili konuşulmasını isterim. Olmayan futbolcularla ilgili konuşursak olanlara saygısızlık yaparız. İrfan Can çok iyi performanslar sergiledi son dönemde. Kaleci konusunu düşündüğümüzde orada bir hiyerarşi vardır her ülkede. Takip ettiğimiz bir genç kaleci. Burada bir geleceğe illa sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık."

"HEM ÜÇLÜ HEM DÖRTLÜ OYNAYABİLİRİZ"

"Üçlü oynadığımızda tam tersi sorulurdu. Elimizdeki oyuncular ve maçları düşününce 180 dakika oynayacağız. Hem üçlü hem de dörtlü oynayabilecek kapasitedeyiz."

Vincenzo Montella (AA)Vincenzo Montella (AA)

"REKABETİ UNUTMALIYIZ"

Dürüst olmak gerekirse geçmişi değiştiremeyiz. Şimdiki zamana konsantreyiz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. 2020'den beri galibiyetimiz yok Macaristan'a karşı. Türkiye'de 4 maç yaptık. Farklı şehirlerde oynadık ve yenilmedik. Tamamıyla tek bayrak ve tek yürek olmalıyız. Taraftarımızla nasıl bir güç olacağımızı gösterdik. Rekabetleri unutmalıyız. Bu birlikteliği görmek istiyoruz. Bizi çok heyecanlandırıyor.

"ARDA ÖZEL BİR FUTBOLCU"

"Herhangi bir futbolcu olsa ve istediği süreleri alamazsanız her zaman performansınızı veremeyebilirsiniz. Arda gibi özel futbolcular olursa onun için seçimler yapabiliyorsunuz. Onun için hassas olmalıyız."

Vincenzo Montella (AA)Vincenzo Montella (AA)

"HEDEFİMİZ A LİGİ"

"Komple bir takıma karşı oynayacağız yarın. Ne yapmasını gerektiğini bilen bir takım. Kontrataklarda güçlü yanları var. Rakibimiz yüksek kaliteli maçları oyanamaya alışık bir ekip ancak biz de kendimizi kanıtlamak istiyoruz. A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyoruz"

"MUTLU OLMAMIŞTI"

"Marco Rossi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Uzun süredir tanışıyoruz. Karşı karşıya geldiğimiz için mutlu olmamıştı. Onları aslında görmek için sabırsızlanıyorduk. Ama biliyorsunuz futbol bu. Arkadaşımız ama yarın rakip olacağız. Her rakibin iyi futbolcuları vardır. Öncelikle güçlü taraflarımızı düşünmek var. Rakibi de etkisiz hale getirmek."

Kaan Ayhan (AA)Kaan Ayhan (AA)

KAAN AYHAN'IN AÇIKLAMALARI

"A LİGİ'NE YÜKSELMEYİ HAK ETTİK"

"Büyük bir moral bozukluğu oldu. Namağlup gidiyorduk aslında, Galler maçında da bakınca son kamptaki elde ettiğimiz imkanları değerlendiremedik. Üzgündük ama işimize gelen 4 aylık ara oldu. Bu milli maçları kenara bırakıp mecburen kulüpteki hedeflerimize odaklandık. Daha taze, mental anlamda daha dinlenmiş bir takım gördüm ben açıkçası. Hazırlanmaya çalışıyoruz. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takım da böyle düşünüyor. Zor maçlarda gülen taraf olmak istiyoruz."

Kaan Ayhan (AA)Kaan Ayhan (AA)

"İSTANBUL'DA OYNAMANIN HEYECANI VE COŞKUSU VAR"

"Rakipten bağımsız, hedeflerden biri turnuvadan sonra tüm çalışmalarımız UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkmak içindi. Herhangi bir rakip de olsa aynı hedefle çıkardık. Macristan, bininci maçına çıkıyormuş. Motivasyonları daha yüksek olabilir ama gülen taraf olmak istiyoruz. Zor ama İstanbul'da oynayacağız. 2 sene sonra İstanbul'da bir maç oynanacak. Bunun coşkusu ve heyecanıyla oynayacağız. Zor olacak ama umarım Macaristan için çok daha zor bir maç olur."

"YUSUF'A YARARIMIZ DOKUNURSA BİZİM İÇİN DE GÜZEL"

"Büyük yeteneklerle sadece bu kampta değil son 1-2 senede gördüğümüz isimler, gördüğümüz yetenekler hakikaten beni sadece futbolcu olarak değil bir Türk olarak gururlandırıyor. Biz temelli A Ligi'nde oynamak istiyoruz. Rakibimiz bizden bir adım önde, sürekli A ve B liglerindeler. Biz de böyle olmak istiyoruz. Ligdeki maçlarda bazen rakiplerin maçlarını seyrediyoruz. Göze çarpan isimler. Onlarla idmanda olmak güzel bir duygu. Bizim de bir yardımımız, iyiliğimiz, yararımız dokunursa bizim için de güzel. Çok iyi bir yoldayız. Yeteneklerimizin arkadan itelemesiyle birlikte daha başarılı bir Milli takım göreceğiz inşallah."

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