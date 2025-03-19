Hakim Ziyech için övgü dolu sözler! "Şampiyonluk yolunda kritik güç"

Ziyech, Al-Duhail adına şu ana kadar beş lig maçında forma giydi. 31 Ocak'ta Umm Salal SC'ye karşı ilk maçına çıkan oyuncu, karşılaşmadan 1-2'lik galibiyetle ayrıldı. Faslı oyuncu daha sonra oyuna girdi ve 10 dakika boyunca oyunda kaldı. Sonraki karşılaşmalarda Al-Duhail, doğrudan rakibi Al-Sadd SC'ye karşı üç galibiyet alırken, 2-0'lık bir yenilgi aldı.
Kulüpteki ilk golünü 8 Mart'ta Al-Ahli SC'ye karşı güzel bir serbest vuruşla 4-2'lik galibiyeti garantilediğinde attı. Faslı oyun kurucu, bu performansının karşılığını 7.5 reytingle aldı . Oynadığı 5 maçta ortalama 6.9 puan elde etti.
Hakim Ziyech (Al Duhail Resmi Sİtesi)
Fas televizyon programı Majlis'e konuşan sol ayaklı oyuncu, "Katar'da kendinizi daha özgür hissediyorsunuz, her şey yolunda gidiyor ve özellikle Müslüman bir ülke olması benim için her şeyi mükemmel kılıyor" dedi. "Uzun zamandır oynamıyorum ama adım adım eski seviyeme dönüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Hakim Ziyech (Al Duhail Resmi Sİtesi)
Katar basını da Ziyech'in Al-Duhail'deki etkisinden övgüyle bahsetti. Peninsula Qatar gazetesi, deneyimli oyuncunun teknik ustalığını ve oyuna dair içgörüsünü överken, Gulf Times gazetesi ise şampiyonluk mücadelesinde kritik bir güç olarak niteledi. Özellikle Al-Ahli SC'ye karşı attığı serbest vuruş golü, medyada geniş yer buldu.