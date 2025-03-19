Hakim Ziyech için övgü dolu sözler! "Şampiyonluk yolunda kritik güç"

Ziyech, Al-Duhail adına şu ana kadar beş lig maçında forma giydi. 31 Ocak'ta Umm Salal SC'ye karşı ilk maçına çıkan oyuncu, karşılaşmadan 1-2'lik galibiyetle ayrıldı. Faslı oyuncu daha sonra oyuna girdi ve 10 dakika boyunca oyunda kaldı. Sonraki karşılaşmalarda Al-Duhail, doğrudan rakibi Al-Sadd SC'ye karşı üç galibiyet alırken, 2-0'lık bir yenilgi aldı.

Kulüpteki ilk golünü 8 Mart'ta Al-Ahli SC'ye karşı güzel bir serbest vuruşla 4-2'lik galibiyeti garantilediğinde attı. Faslı oyun kurucu, bu performansının karşılığını 7.5 reytingle aldı . Oynadığı 5 maçta ortalama 6.9 puan elde etti.