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Fenerbahçe'den fikstür tepkisi! TFF'ye başvuru yapılacak

Fenerbahçe’nin iki önemli oyuncusu Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, milli takım görevleri nedeniyle yoğun bir fikstürle karşı karşıya. Fas Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında oynayacağı maçlar, oyuncuların dönüş programını zora sokuyor. Yönetim, Bodrum FK maçının ertelenmesi için başvuruda bulunacak.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 17:50 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 17:50
Fenerbahçe’den fikstür tepkisi! TFF’ye başvuru yapılacak

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Fas, eleme maçlarında önce Nijer ile karşı karşıya gelecek. Ancak asıl sıkıntı, ikinci maçın zamanlamasında yaşanacak. 26 Mart'ta Tanzanya ile oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile gece 00.30'da başlayacak. Maçın ardından futbolcuların gece geç saatlerde otele dönebileceği tahmin edilirken, dinlenme süresi ise oldukça sınırlı olacak.

Sofyan Amrabat (AA)Sofyan Amrabat (AA)

Amrabat ve En-Nesyri'nin çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Oyuncular, perşembe günü takımla birlikte son taktik antrenmana katıldıktan sonra cuma günü oynanacak Bodrumspor maçı için tekrar yola çıkacak. Bu yoğun program, oyuncuların fiziksel olarak yorgun düşmesine neden olabilir.

Youssef En-Nesyri (İHA)Youssef En-Nesyri (İHA)

FENERBAHÇE TFF'YE BAŞVURDU!

Sarı-lacivertli ekip, fikstür planlamasının yanlış olduğunu savunarak Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunma kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi, Amrabat ve En-Nesyri'nin dinlenme süresinin olmaması ve takımla yeterince çalışamadan sahaya çıkacak olmasından dolayı Bodrumspor maçının ertelenmesini talep edecek.

Sofyan Amrabat (AA)Sofyan Amrabat (AA)

Faslı oyuncuların, uzun bir yolculuğun ardından doğrudan Bodrum'a hareket edecek olması, takımın maç hazırlıklarını da olumsuz etkileyebilir. Fenerbahçe, oyuncularının performans kaybı yaşamaması adına bu durumu resmi olarak TFF'ye iletti.

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