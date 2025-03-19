Fenerbahçe’den fikstür tepkisi! TFF’ye başvuru yapılacak

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Fas, eleme maçlarında önce Nijer ile karşı karşıya gelecek. Ancak asıl sıkıntı, ikinci maçın zamanlamasında yaşanacak. 26 Mart'ta Tanzanya ile oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile gece 00.30'da başlayacak. Maçın ardından futbolcuların gece geç saatlerde otele dönebileceği tahmin edilirken, dinlenme süresi ise oldukça sınırlı olacak.

Sofyan Amrabat (AA) Amrabat ve En-Nesyri'nin çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Oyuncular, perşembe günü takımla birlikte son taktik antrenmana katıldıktan sonra cuma günü oynanacak Bodrumspor maçı için tekrar yola çıkacak. Bu yoğun program, oyuncuların fiziksel olarak yorgun düşmesine neden olabilir.