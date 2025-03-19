Mert Hakan Yandaş hakim karşısında! Dikkat çeken sözler ve gergin anlar

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs'ta oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedilmesine yönelik hazırlanan iddianamede, Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş , kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık, eski yönetici Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal hakkında ağır suçlamalar yöneltildi. Sanıkların, "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapisleri talep ediliyor.

Mert Hakan Yandaş (AA)

"REFLEKS OLARAK İTTİM"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklardan Mert Hakan Yandaş, Emre Kartal ve Hulusi Belgü katıldı. Duruşmada ifade veren Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, olay günü yaşananları anlattı. Aylık gelirinin 110 bin TL olduğunu belirten Yandaş, "Maçı alnımızın akıyla kazanmıştık. Ancak karşı taraf olayları çarpıtıyor. Maç sonrası taraftarımızı selamlamak için sahaya çıkmak istedim fakat engellendim. Polis eşliğinde tekrar sahaya çıkıp galibiyet sevincimizi yaşadık. Fotoğraf çektirirken stat müdürü bize engel olmaya çalıştı. Ben de refleks olarak kendisini ittim" şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme hakimi, Yandaş'ın ifade verirken sergilediği duruş nedeniyle kendisini uyardı. Duruşma sırasında taraf avukatları arasında da tansiyon yükseldi ve mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı.

"TRABZONSPOR MAÇINDAN SONRA HAYATIM DEĞİŞTİ"

Sanıklardan Emre Kartal da savunmasında, o gün maçın gergin geçtiğini ve galibiyet sevincini yaşamalarının en doğal hakları olduğunu ifade etti. Kartal, "Bayrağımızla fotoğraf çektik. O sırada sivil giyimli biri üzerimize gelerek bayrağımıza saldırdı. Trabzonspor maçından sonra hayatım çok değişmişti. O an refleks olarak kendisini ittiğimi hatırlıyorum. Ancak üzerinden çok zaman geçtiği için her detayı hatırlamıyorum" dedi.