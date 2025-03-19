2.12 milyar euroya Şampiyonlar Ligi’nde tek galibiyet!

Son altı yılda dört büyük kulüp toplamda 376 futbolcu transfer etti. En fazla transferi 105 oyuncu ile Trabzonspor yaparken, Fenerbahçe 100, Galatasaray 92 ve Beşiktaş 79 futbolcuyu kadrosuna kattı. Sürekli oyuncu değişiminin yanı sıra teknik direktör istikrarsızlığı da dikkat çekti. Bu süreçte dört büyükler toplamda 26 farklı teknik adamla çalıştı. Beşiktaş ve Trabzonspor sekizer, Fenerbahçe yedi, Galatasaray ise üç farklı teknik direktörle yollarına devam etti. Şenol Güneş, Beşiktaş ve Trabzonspor'da birer kez görev alırken, Fenerbahçe İsmail Kartal'a, Trabzonspor ise Abdullah Avcı'ya iki kez teknik direktörlük görevi verdi.

2019-2025 yılları arasında dört büyük kulüp, bonservis ücretleri, futbolcu maaşları ve teknik direktör hak edişleri dahil olmak üzere toplam 2,12 milyar avro, yani yaklaşık 85 milyar TL harcadı. Bu dönemde en fazla harcamayı 640,3 milyon avro ile Galatasaray yaptı. Fenerbahçe 621,5 milyon avro, Beşiktaş 473,9 milyon avro ve Trabzonspor 389 milyon avro harcama gerçekleştirdi. Ancak yapılan bu devasa yatırımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılık bulamadı.

Fenerbahçe Rangers'a elendi (AA)

ÇEYREK FİNALDEN ÖTEYE GİDEMEDİK

Şampiyonlar Ligi'nde son altı sezonda yalnızca Galatasaray (iki kez) ve Beşiktaş (bir kez) grup aşamasına kalmayı başardı. Bu süreçte dört büyükler toplamda 18 maça çıkarken, yalnızca bir galibiyet alabildi. Geri kalan maçlarda 13 yenilgi ve 4 beraberlik yaşandı. Bunun dışında, dört büyük kulüp Şampiyonlar Ligi elemelerinde de altı kez başarısız oldu. Galatasaray, Dinamo Kiev ve PSV'ye; Fenerbahçe, Lille ve Young Boys'a; Trabzonspor, Kopenhag'a; Beşiktaş ise PAOK'a elenerek Devler Ligi'ne katılma hakkını kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olan Türk takımları, Avrupa Ligi'nde de son 16 turunun ötesine geçemedi. Avrupa'daki en büyük başarı ise UEFA Konferans Ligi'nde yaşandı. Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda çeyrek finale yükselmeyi başardı ancak Olympiakos'a elenerek turnuvaya veda etti.