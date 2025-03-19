Kartal Dörtlü Final’de! Beşiktaş BOA - Galatasaray Çağdaş Faktoring:81-67 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın ilk dakikaları dengeli geçerken, Beşiktaş BOA, Fagbenle'nin etkili oyunuyla 3. dakikada 6-2 öne geçti. Savunmada sertlik dozu yüksek bir oyun sergileyen siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın dış atışlarla bulduğu sayılara engel olamayınca 5. dakikada skor dengelendi: 8-8. Karşılıklı sayılarla geçen ilk çeyrekte Beşiktaş, 17-16 önde tamamladı.

İkinci periyotta boyalı alandan etkili hücum eden Beşiktaş BOA, 14. dakikada 25-22 ile öne geçti. Sude Yılmaz'ın kritik basketiyle 15. dakikada Galatasaray öne geçse de (25-27), Beşiktaş hücum organizasyonlarını iyi değerlendirerek son 7 saniyede farkı çift hanelere çıkardı: 41-31. Devre, Beşiktaş'ın 41-33'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş, ikinci yarıya sert savunmayla başlayarak Galatasaray'ın kolay sayı bulmasını engelledi. 25. dakikada Peterson'ın serbest atışlarıyla fark 14 sayıya yükseldi: 51-37. Ancak Galatasaray, üç sayılık basketlerle 8-0'lık bir seri yakalayarak 28. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 51-45. Sarı-kırmızılı ekibin top kayıplarını iyi değerlendiren Beşiktaş BOA, 10-0'lık bir seri yakalayarak farkı tekrar açtı: 61-45. Son periyoda 61-47 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle girildi.

Son çeyrekte oyun disiplinini bırakmayan Beşiktaş BOA, skor üstünlüğünü koruyarak parkeden 81-67 galip ayrıldı. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi ve yarı finalde Emlak Konut ile karşı karşıya gelmeye hak kazandı.

Salon: Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Umut Özgün Ergün, Seda Esen

Beşiktaş BOA: Winterburn 10, Peterson 17, Fagbenle 27, Elif Bayram 9, Krajisnik 7, Özge Özışık 11, Hatice Pelin Gülçelik, Ceyda Conker, Gizem Başaran Turan

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 19, Ayşegül Günay Aladağ, Steinberga 12, Meltem Yıldızhan 2, Li 4, Sude Yılmaz 5, Gökşen Fitik 8, Ji-Su Park 2, Derin Erdoğan 13, Ayşe Cora 2

1. Periyot: 17-16

Devre: 41-33

3. Periyot: 61-47