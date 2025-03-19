Levent Mercan'dan Jose Mourinho sözleri! "Bir sebebi var"

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Transfermarkt'a açıklamalarda bulunan Levent Mercan, futbol dünyasının en büyük teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Jose Mourinho'nun takıma katılmasıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Portekizli teknik adamın tecrübesinin, tüm oyuncular için büyük bir avantaj olduğunu belirten genç futbolcu, "Onunla çalışmak, onun taleplerini yerine getirmek benim için büyük bir motivasyon. Norbert Elgert ile benzer özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. İkisi de çok şey bekleyen antrenörler. Mourinho bana güvendi ve şans verdi, bunu boşa çıkarmamak istiyorum. " dedi.

Levent Mercan (Takvim. Foto Arşiv) İŞTE LEVENT MERCAN'IN SÖZLERİ "Eğer Fenerbahçe sizi istiyorsa, bunun üzerine fazla düşünmezsiniz, hemen kabul edersiniz. Benim için büyük bir onurdu. Transfer süreci çok sorunsuz geçti ve bu harikaydı. Benim açımdan harika bir transfer oldu. Ailemin hepsi Fenerbahçeli, özellikle babam çok fanatikti. Büyürken bunu sürekli hissettik. Şimdi burada oynuyor olmak gerçekten harika bir duygu." "MOURINHO BANA HEP GÜVENDİ" "Karagümrük'te bıraktığım yerden devam etmek istiyordum. Büyük bir heyecanla geldim ve açıkçası her şeyin biraz farklı gelişeceğini düşündüm. Ama ilk sezonum olduğu için kendime fazla baskı yapmadım. Takım, antrenör, ortam, her şey yeniydi. Başlangıçta çok fazla süre alamasam da hocamız bana hep güvendi. Şansımı bekledim, geldi ve değerlendirdim."