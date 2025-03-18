Bu sezon İstanbulspor formasıyla adeta fırtına gibi esen Diarra, son olarak Gençlerbirliği karşısında hat-trick yaparak adından söz ettirdi. Hızı, tekniği ve skorer kimliğiyle dikkat çeken genç futbolcu, 2023-24 sezonunda çıktığı 29 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek birçok kulübün radarına girdi.

Gaoussou Kyassou Diarra (AA)

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Rangers ekonomik sıkıntılar nedeniyle düşük maliyetli ve yüksek potansiyelli futbolculara yönelmeyi planlıyor. Diarra'nın uygun transfer maliyeti ve gelişime açık olması, İskoç ekibinin ilgisini çeken faktörler arasında yer alıyor. Ancak Rangers'ın transferde yalnız olmadığı belirtilirken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da genç futbolcuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Yaz transfer döneminde bu kulüplerin Diarra için resmi adımlar atabileceği öngörülüyor.