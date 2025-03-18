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Üç büyükler 1. Lig'in yıldızı için karşı karşıya! Transfer savaşı başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’un genç yeteneği Gaoussou Diarra, bu sezon sergilediği başarılı performansla büyük kulüplerin dikkatini çekti. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra İskoçya’nın köklü kulüplerinden Rangers’ın da 21 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine aldığı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 18:38 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 18:38
Üç büyükler 1. Lig’in yıldızı için karşı karşıya! Transfer savaşı başladı

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Bu sezon İstanbulspor formasıyla adeta fırtına gibi esen Diarra, son olarak Gençlerbirliği karşısında hat-trick yaparak adından söz ettirdi. Hızı, tekniği ve skorer kimliğiyle dikkat çeken genç futbolcu, 2023-24 sezonunda çıktığı 29 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek birçok kulübün radarına girdi.

Gaoussou Kyassou Diarra (AA)Gaoussou Kyassou Diarra (AA)

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Rangers ekonomik sıkıntılar nedeniyle düşük maliyetli ve yüksek potansiyelli futbolculara yönelmeyi planlıyor. Diarra'nın uygun transfer maliyeti ve gelişime açık olması, İskoç ekibinin ilgisini çeken faktörler arasında yer alıyor. Ancak Rangers'ın transferde yalnız olmadığı belirtilirken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da genç futbolcuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Yaz transfer döneminde bu kulüplerin Diarra için resmi adımlar atabileceği öngörülüyor.

Gaoussou Kyassou Diarra (AA)Gaoussou Kyassou Diarra (AA)

21 Kasım 2002'de doğan Gaoussou Diarra, 22 yaşında. 1.83 metre boyundaki sol kanat oyuncusu, futbol kariyerine Türkiye'de başladı. İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen Diarra, deneme antrenmanlarına katıldıktan sonra Tuzlaspor'a transfer olmuş ve Ağustos 2024'ten itibaren İstanbulspor forması giymeye başlamıştı.

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