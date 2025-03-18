Trabzonspor’a İngiltere’den müjde! Sezon sonu serbest kalabilir

Son dönemde yaptığı forvet transferleriyle adından söz ettiren Trabzonspor 'da bireysel olarak önemli yıldızlar sahneye çıkarak önemli katkılar vermişti. Alexander Sörloth, Andreas Cornelius, Paul Onuachu ve bu sezon da Simon Banza ağları defalarca havalandırdı.

Satın alma opsiyonu veya zorunlu bir maddesi bulunmayan Banza, Portekiz'e geri dönecek.

Sezon başında Portekiz'in Braga takımından kiralanan Simon Banza, çıktığı 26 karşılaşmada 19 gol atıp 3 de asist yaparak kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Üstelik takımın hücum konusunda yaşadığı organizasyon ve istikrar sorununa rağmen önemli anlarda sorumluluk alan Kongolu futbolcu için istenmeyen son geliyor.

Denis Draguş (AA)

2 FORVETTEN 1'İ YOLCU

Trabzonspor, bir taraftan saha içi ile uğraşırken diğer yandan da dışarısı için mücadele veriyor. Transfer konusunda erken aksiyon alarak Fatih Tekke ile birlikteliğini gelecek sezon şampiyonlukla taçlandırmayı hedefleyen yönetim, birçok ismi gündemine aldı.

Öncelik ise orta sahanın merkezi ve forvet. Simon Banza'nın takımdan ayrılması sonrasında elde Danylo Sikan ve Denis Draguş kalacak. Romen oyuncunun talibi çıkması halinde gönderilmesi gündemde.