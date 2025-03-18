SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor'a İngiltere'den müjde! Sezon sonu serbest kalabilir

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir'i 3-0 yenerek Fatih Tekke dönemindeki ilk maçından galibiyetle ayrılıp 300 günlük deplasman fobisine son veren Trabzonspor, sezonun geri kalanında da toplayacağı maksimum puanla birlikte ligi en üst sırada bitirmeyi hedefliyor. Bordo mavililer bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Listedeki isimlerden biri için müjde gibi haber geldi. ve sezon sonundaki duruma göre girişim yapılabilir. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 16:44 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 17:14
Trabzonspor’a İngiltere’den müjde! Sezon sonu serbest kalabilir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dönemde yaptığı forvet transferleriyle adından söz ettiren Trabzonspor'da bireysel olarak önemli yıldızlar sahneye çıkarak önemli katkılar vermişti. Alexander Sörloth, Andreas Cornelius, Paul Onuachu ve bu sezon da Simon Banza ağları defalarca havalandırdı.

Simon Banza (AA)Simon Banza (AA)

BANZA'NIN KONTRATI BİTİYOR

Sezon başında Portekiz'in Braga takımından kiralanan Simon Banza, çıktığı 26 karşılaşmada 19 gol atıp 3 de asist yaparak kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Üstelik takımın hücum konusunda yaşadığı organizasyon ve istikrar sorununa rağmen önemli anlarda sorumluluk alan Kongolu futbolcu için istenmeyen son geliyor.

Satın alma opsiyonu veya zorunlu bir maddesi bulunmayan Banza, Portekiz'e geri dönecek.

Denis Draguş (AA)Denis Draguş (AA)

2 FORVETTEN 1'İ YOLCU

Trabzonspor, bir taraftan saha içi ile uğraşırken diğer yandan da dışarısı için mücadele veriyor. Transfer konusunda erken aksiyon alarak Fatih Tekke ile birlikteliğini gelecek sezon şampiyonlukla taçlandırmayı hedefleyen yönetim, birçok ismi gündemine aldı.

Öncelik ise orta sahanın merkezi ve forvet. Simon Banza'nın takımdan ayrılması sonrasında elde Danylo Sikan ve Denis Draguş kalacak. Romen oyuncunun talibi çıkması halinde gönderilmesi gündemde.

Denis Draguş (AA)Denis Draguş (AA)

ARA TRANSFERE DİREKTEN DÖNDÜ

Gaziantep FK dönemindeki performansıyla adından söz ettiren Draguş'un bordo mavili forma ile yakaladığı istatistik herkesi şoke etti. Ara transfer döneminde Şenol Güneş'in görüşme yapmasına izin verdiği yıldız futbolcu için birçok talip çıkmasına rağmen imzalar atılmamıştı.

Paul Onuachu (AFP)Paul Onuachu (AFP)

TRABZONSPOR'A İYİ HABER

Adı geldiği günden bu yana Karadeniz temsilcisinin listesinde bulunan Paul Onuachu'nun kulübü Southampton, gelecek sezon öncesindeki durumunu belirledi. İngiliz ekibi, hiçbir oyuncusuna küme düşme ile ilgili durumu netleşmeden kontrat teklifinde bulunmayacak. Bu nedenle de görüşmeler askıya alındı. Yapılan 3 yıllık kontrat teklifi de askıya alındı.

Paul Onuachu (AFP)Paul Onuachu (AFP)

SERBEST KALABİLİR

Southampton'ın bu kararı almasındaki nedenin küme düşülmesi halinde karşılanamayacak tazminatlarla uğraşmak istememesindne kaynaklandığı öğrenildi. Kırmızı beyazlı ekip daha önce zorlu çıkardığı Onuachu'nun transferinde kolaylık sağlayabilir. Hatta oyuncunun bonservisini alma ve bedelsiz ayrılma durumu gibi gelişmeler de yaşanabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan’dan peş peşe telefonlar... Dünya İsrail’e dur demeli!
Koza Altın
AK Parti - MHP - DEM görüşmesinin arka planı! İmralı’ya 4. tur için başvuru yapıldı: PKK’nın fesih kongresi için öngörülen tarih ne?
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu: 400’den fazla Filistinli şehit! Hamas’tan basın açıklaması | Tanklar sınırda göründü: Kara saldırısı mı başlıyor?
Trump daha görüşmeden mutabakata vardık dedi! Kritik görüşme bugün: Putin ve Trump ne konuşacak?
Türk Telekom
Başıboş köpek sorunuyla ilgili kritik toplantı: Hep birlikte çözeceğiz
Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi
ABD ile Fransa arasında Özgürlük Heykeli krizi! Beyaz Saray’dan sert tepki: Biz olmasaydık Almanca konuşuyordunuz
Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma soruşturmasında yeni detay! İddiaların odağındaki isim Özalp Tozan’ın ifadesi ortaya çıktı
Türkiye’den İsrail’e Gazze tepkisi: İnsanlığa meydan okuyorlar! | Katliam şebekesi yargılanmalıdır
Hamas’ın serbest bıraktığı rehinelerden ve ailelerinden İsrail’e Gazze tepkisi: Şoktayız, öfkeliyiz ve endişeliyiz
Tanyeli son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin sözleri yürek yaktı: Beni niye bıraktın!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den 18 Mart mesajında Terörsüz Türkiye vurgusu: İlerlediğimiz yoldan bizi geri döndüremeyecekler
Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır
Kandil’in ’Karayılan’ı çağrı yapmam silah bırakmam diyor! İmralı’ya meydan okudu: Bazı konular bize bırakılsın ikna olmayanlar var
Çember daralıyor: Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı planı ve Kent uzlaşısı için yurt dışında yaptığı gizemli görüşme!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İmralı mesajı: Şart yok! Nevruz’da görüntülü çağrı olacak mı?
Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay 21 yıllık eski eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı!