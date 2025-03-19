Kayıtsız şartsız Mourinho: Yönetimin Portekizli teknik adama güveni sonsuz!

Fenerbahçe yönetiminin, Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile ilgili önemli bir karar aldığı öğrenildi. Yönetimin kendilerine gelen eleştiriler ve takımın şampiyonluk yarışında geri kalmasına rağmen Portekizli hocaya güvendiği ve yola devam kararı aldığı belirlendi. Mourinho ile en az 1 yıl daha devam etmeyi planlayan Sarı-Lacivertli kurmayların Portekizli teknik adama kısa süre içerisinde 1 yıllık kontrat önereceği de gelen haberler arasında.

Sarı-Lacivertliler, yapılan eleştiriler ve şampiyonluk yarışında geri kalınmasına rağmen yeni sezonda kesin olarak Mourinho ile devam edecek. (AA)



YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Ayrıca yönetimin Mourinho ile önümüzdeki hafta bir araya geleceği ve yeni sezon planlamasına başlayacağı öğrenildi. Takımda kimlerin gideceği ve kalacağıyla ilgili Mourinho'nun görüşlerinin alınacağı ve transfer sezonu öncesi eksik bölgelerin belirleneceği öğrenildi. Sarı-Lacivertli taraftarların ise alınan bu karara nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusu.