İtalya’dan Galatasaray’a transfer şoku! Dev gelirden mahrum kalabilir

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Martorelli, Zaniolo'nun kariyeri boyunca en iyi performanslarını 4-3-3 veya 4-2-3-1 sistemlerinde sağ kanatta oynadığı zaman gösterdiğini vurguladı. Ancak Fiorentina'nın mevcut oyun anlayışında "Gundmundsson artık vazgeçilmez" bir isim haline geldiği için Zaniolo'nun süre bulmakta zorlandığını belirtti. Bu nedenle, İtalyan oyuncunun sahada kaldığı dakikalarda kendisini kanıtlaması gerektiğini ifade etti.

Nicolo Zaniolo (EPA) TRANSFER PERFORMANSA BAĞLI Öte yandan, Zaniolo'nun sözleşmesinde bulunan "16 milyon euro'luk satın alma opsiyonu" hakkında konuşan Martorelli, bu miktarın oyuncunun potansiyeline uygun olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak, önemli olanın Fiorentina'nın bu seviyede bir oyuncuya yatırım yapma isteği olduğunu belirtti. Yönetimin, oyuncunun performansına bağlı olarak bu opsiyonu değerlendireceğini ifade etti.