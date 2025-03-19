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İtalya'dan Galatasaray'a transfer şoku! Dev gelirden mahrum kalabilir

İtalyan menajer Giocondo Martorelli, Galatasaray'dan Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo’nun durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fiorentina’nın oyun sistemine uyum sağlamakta zorlandığını belirten Martorelli, Zaniolo’nun mevcut taktik düzen içinde kendisini göstermesinin kolay olmayacağını ifade etti. Teknik Direktör Raffaele Palladino’nun tercih ettiği 3-5-2 formasyonunun oyuncunun doğal yeteneklerini sergilemesine engel olabileceğini dile getirdi.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 18:34 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 19:23
İtalya’dan Galatasaray’a transfer şoku! Dev gelirden mahrum kalabilir

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Martorelli, Zaniolo'nun kariyeri boyunca en iyi performanslarını 4-3-3 veya 4-2-3-1 sistemlerinde sağ kanatta oynadığı zaman gösterdiğini vurguladı. Ancak Fiorentina'nın mevcut oyun anlayışında "Gundmundsson artık vazgeçilmez" bir isim haline geldiği için Zaniolo'nun süre bulmakta zorlandığını belirtti. Bu nedenle, İtalyan oyuncunun sahada kaldığı dakikalarda kendisini kanıtlaması gerektiğini ifade etti.

Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

TRANSFER PERFORMANSA BAĞLI

Öte yandan, Zaniolo'nun sözleşmesinde bulunan "16 milyon euro'luk satın alma opsiyonu" hakkında konuşan Martorelli, bu miktarın oyuncunun potansiyeline uygun olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak, önemli olanın Fiorentina'nın bu seviyede bir oyuncuya yatırım yapma isteği olduğunu belirtti. Yönetimin, oyuncunun performansına bağlı olarak bu opsiyonu değerlendireceğini ifade etti.

Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

HENÜZ KATKISI YOK

Sezonun ilk yarısında Atalanta'da forma giyen ve devre arasında Fiorentina'ya transfer olan Zaniolo, yeni takımında şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Süre bulduğu "6 maçta skora katkı veremedi" ve mevcut sistemde zorlandığı gözlemlendi. Rakiplerine karşı etkili olabilmesi için sistem içinde kendisine uygun bir rol bulması gerektiği belirtiliyor.

Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

BONSERVİSİ ALINMAYABİLİR

Fiorentina teknik ekibi, Zaniolo'nun kalan haftalarda göstereceği performansa göre geleceği hakkında karar verecek. Eğer oyuncu, skor katkısı sağlayamaz ve teknik ekibi ikna edemezse, kulübün 16 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemesi düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Bu durumda sezon sonunda Galatasaray'a geri dönme olasılığı gündeme gelebilir.

Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

Zaniolo'nun geleceği, tamamen önümüzdeki maçlarda göstereceği performansa bağlı olacak. Eğer mevcut sistem içinde kendisine uygun bir yer bulabilir ve yeteneklerini sahaya yansıtabilirse, Fiorentina'da kalıcı olma şansı yakalayabilir.

Yıldız futbolcudan elde edilecek ücretin Osimhen transferinde kullanılması bekleniyordu. İtalya'dan transferin kesinlik kazanmdığına dair yapılan yorumların ardından Nijeryalı golcü için ödenecek paranın büyük bir bölümü elden kayıp gidecek.

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