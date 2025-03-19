Attila Szalai'den Türkiye açıklaması! "Harika yıllar geçirdim"

Attila Szalai (AA)

MİLLİ TAKIMA DÖNÜŞ SEVİNCİ

Szalai, uzun bir aradan sonra tekrar milli formayı giymenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. "Milli takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Hedefim buydu. Bu süreçte azmin ve çalışmanın bir gün mutlaka karşılığını vereceğini düşünüyordum. Her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Hocamıza da teşekkür ederim. Çünkü tekrar bana güvendi ve beni milli takıma davet etti. Bu ailenin bir parçası olmak benim için her zaman onur" dedi.