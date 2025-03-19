Attila Szalai'den Türkiye açıklaması! "Harika yıllar geçirdim"

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Macar futbolcu Attila Szalai, milli takıma dönüşüyle ilgili duygularını paylaştı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Macar futbolcu Attila Szalai, milli takıma dönüşüyle ilgili duygularını paylaştı.
MİLLİ TAKIMA DÖNÜŞ SEVİNCİ
Szalai, uzun bir aradan sonra tekrar milli formayı giymenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. "Milli takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Hedefim buydu. Bu süreçte azmin ve çalışmanın bir gün mutlaka karşılığını vereceğini düşünüyordum. Her zaman pozitif kalmaya çalıştım. Hocamıza da teşekkür ederim. Çünkü tekrar bana güvendi ve beni milli takıma davet etti. Bu ailenin bir parçası olmak benim için her zaman onur" dedi.
TÜRKİYE VE İSTANBUL'A ÖVGÜ
Kariyerinin bir döneminde Türkiye'de forma giyen deneyimli savunmacı, İstanbul'a ve Türkiye'ye duyduğu sevgiyi de dile getirdi. "Burada harika yıllar geçirdim. İstanbul çok güzel bir şehir. Türkiye çok güzel bir ülke. Burada olmak her zaman güzel. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum. Umarım iyi bir sonuç alırız" ifadelerini kullanan Szalai, kritik karşılaşmadan iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini vurguladı.
ARDA GÜLER'E ÖVGÜ VE ESPRİLİ YORUM
Eski Fenerbahçeli futbolcu, milli takım oyuncusu Arda Güler hakkında da görüşlerini paylaştı. "Arda Güler'i çok iyi tanıyorum. İlk Fenerbahçe antrenmanlarına katıldığında 15-16 yaşlarındaydı. Ondan sonra milli takımda harika oynadı, Real Madrid'in oyuncusu oldu. Onunla hepimiz gurur duyabiliriz. Çok iyi mantalitesi var. Onun için anahtar bu. Çünkü modern futbolda yetenek yeterli olmuyor. Yarın oynamadığı için çok mutlu olduğumu söyleyebilirim" dedi.