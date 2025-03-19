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Devleri solladı: Son 3 yıldaki performansıyla parmak ısırtıyor!

Sarı-Kırmızılılar, son 3 sezonda 101 lig maçında 83 kez kazanarak yüzde 82 galibiyet yüzdesi yakaladı. Aslan, galibiyet sayısı ve galibiyet yüzdesinde Avrupa’da son 3 yılın en üst basamağında.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mart 2025
Devleri solladı: Son 3 yıldaki performansıyla parmak ısırtıyor!

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Süper Lig'de, liderlik koltuğunda oturan G.Saray son 3 yılda çıktığı 101 Süper Lig maçının 83'ünü kazandı. Cimbom bu sonuçlarla yüzde 82'lik galibiyet yüzdesi yakaladı. Aslan, son 3 yıla bakıldığında galibiyet sayısı ve galibiyet yüzdesi olarak Avrupa'nın en büyük 8 liginde zirvede yer aldı.

Aslan, son 3 yıla bakıldığında galibiyet sayısı ve galibiyet yüzdesi olarak Avrupa'nın en büyük 8 liginde zirvede yer aldı. (Takvim.com.tr- Foto Arşivi)Aslan, son 3 yıla bakıldığında galibiyet sayısı ve galibiyet yüzdesi olarak Avrupa'nın en büyük 8 liginde zirvede yer aldı. (Takvim.com.tr- Foto Arşivi)

DEVLERİ SOLLAMAYI BAŞARDI
G.Saray, Avrupa'nın dev ekiplerini geride bıraktı. Cimbom'un zirvede yer aldığı listede Benfica 93 galibiyet ve yüzde 77'lik galibiyet oranıyla 2. sırada kendisine yer buldu. PSV, 70 galibiyet ve yüzde 74'lük galibiyet oranıyla 3. basamakta yer aldı. PSG ise 70 galibiyet ve yüzde 70'lik galibiyet oranıyla 4. sırada bulunuyor. Galatasaray, galibiyet sayısı ve yüzdesiyle Barcelona, Inter, M.City, Arsenal ve B.Münih gibi devleri sollamayı başardı.

G.Saray, Avrupa'nın dev ekiplerini geride bıraktı. (AA)G.Saray, Avrupa'nın dev ekiplerini geride bıraktı. (AA)

28 MAÇLIK SERİ YAKALADI
Galatasaray, Süper Lig'de 28 maçtır kaybetmiyor. Sarı-Kırmızılılar, ligdeki son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında Fenerbahçe derbisinde almıştı. Cimbom ligde bu sezon oynadığı 27 maçta 68 kez rakip fileleri havalandırdı. Kalesinde ise sadece 27 gol gördü.

Cimbom ligde bu sezon oynadığı 27 maçta 68 kez rakip fileleri havalandırdı.(DHA)Cimbom ligde bu sezon oynadığı 27 maçta 68 kez rakip fileleri havalandırdı.(DHA)

BURUK'UN PUAN ORTALAMASI 2.63
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon oynadığı 27 lig maçında hiç kaybetmedi. Puan ortalaması ise 2.63. G.Saray yıldızlarıyla birlikte 5. yıldızı takmayı hedefliyor.

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