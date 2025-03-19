Devleri solladı: Son 3 yıldaki performansıyla parmak ısırtıyor!

Süper Lig 'de, liderlik koltuğunda oturan G.Saray son 3 yılda çıktığı 101 Süper Lig maçının 83'ünü kazandı. Cimbom bu sonuçlarla yüzde 82'lik galibiyet yüzdesi yakaladı. Aslan, son 3 yıla bakıldığında galibiyet sayısı ve galibiyet yüzdesi olarak Avrupa 'nın en büyük 8 liginde zirvede yer aldı.

Aslan, son 3 yıla bakıldığında galibiyet sayısı ve galibiyet yüzdesi olarak Avrupa'nın en büyük 8 liginde zirvede yer aldı. (Takvim.com.tr- Foto Arşivi)



DEVLERİ SOLLAMAYI BAŞARDI

G.Saray, Avrupa'nın dev ekiplerini geride bıraktı. Cimbom'un zirvede yer aldığı listede Benfica 93 galibiyet ve yüzde 77'lik galibiyet oranıyla 2. sırada kendisine yer buldu. PSV, 70 galibiyet ve yüzde 74'lük galibiyet oranıyla 3. basamakta yer aldı. PSG ise 70 galibiyet ve yüzde 70'lik galibiyet oranıyla 4. sırada bulunuyor. Galatasaray, galibiyet sayısı ve yüzdesiyle Barcelona, Inter, M.City, Arsenal ve B.Münih gibi devleri sollamayı başardı.