SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Samsunspor'dan TFF'ye Fenerbahçe maçı için saldırı başvurusu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından sahada yaşanan kısa süreli gerginlik, iki takım oyuncularını karşı karşıya getirdi. Yaşanan olayların ardından Karadeniz temsilcisi, TFF'ye başvıuruda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 19:37 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 19:37
Samsunspor’dan TFF’ye Fenerbahçe maçı için saldırı başvurusu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bazı futbolcular arasında tartışma yaşandığı görüldü. Olay, saha içi görüntülerde kısa sürede son bulsa da Samsunspor cephesi, Fenerbahçeli oyuncuların futbolcularına saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Fenerbahçe - Samsunspor maçı sonrası iki takım oyuncuları birbirine girmişti (AA)Fenerbahçe - Samsunspor maçı sonrası iki takım oyuncuları birbirine girmişti (AA)

SAMSUNSPOR'DAN TFF'YE RESMİ BAŞVURU

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, olayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı. Bilen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncumuz Marc Bola'ya bazı Fenerbahçeli futbolcuların fiziksel müdahalede bulunduğu, kamera kayıtlarıyla tespit edilmiştir. Bu tür olayların önüne geçilmesi ve sorumluların cezalandırılması adına TFF'ye resmi başvurumuzu gerçekleştirdik."