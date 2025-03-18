Samsunspor’dan TFF’ye Fenerbahçe maçı için saldırı başvurusu

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bazı futbolcular arasında tartışma yaşandığı görüldü. Olay, saha içi görüntülerde kısa sürede son bulsa da Samsunspor cephesi, Fenerbahçe li oyuncuların futbolcularına saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Fenerbahçe - Samsunspor maçı sonrası iki takım oyuncuları birbirine girmişti (AA)

SAMSUNSPOR'DAN TFF'YE RESMİ BAŞVURU

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, olayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı. Bilen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncumuz Marc Bola'ya bazı Fenerbahçeli futbolcuların fiziksel müdahalede bulunduğu, kamera kayıtlarıyla tespit edilmiştir. Bu tür olayların önüne geçilmesi ve sorumluların cezalandırılması adına TFF'ye resmi başvurumuzu gerçekleştirdik."