Sofiane Feghouli DM'den Rus takımlarına yürüdü! "Beni alın"

Rus basınında yer alan habere göre, Feghouli'nin kulüplere gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Merhaba, umarım sizin için her şey yolundadır. Rahatsız ettiğim için özür dilerim, şu anda bir takımım yok ve ekibinizde oynamayı çok isterim. Fiziksel olarak hazırım. Lütfen beni bilgilendirin. Teşekkürler."
Bu mesaj, futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, deneyimli orta saha oyuncusunun yeni bir takım bulma çabası sosyal medyada da gündem oldu.
Sofiane Feghouli (AA)
TÜRKİYE'DEKİ PERFORMANSI
Sofiane Feghouli, Türkiye kariyerinde Galatasaray ve Fatih Karagümrük formalarıyla toplamda 198 maça çıktı. Bu süreçte 36 gol ve 34 asistlik performans sergileyerek önemli bir iz bıraktı.
Sofiane Feghouli'nin attığı mesaj (Rus medyası)
Özellikle Galatasaray'daki dönemiyle dikkat çeken Cezayirli futbolcu, Süper Lig'de birçok başarıya imza attı. Şimdi ise kariyerine yeni bir yön vermek isteyen Feghouli'nin hangi takıma transfer olacağı merak konusu.