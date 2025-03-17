Sofiane Feghouli DM'den Rus takımlarına yürüdü! "Beni alın"

Rus basınında yer alan habere göre, Feghouli'nin kulüplere gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Merhaba, umarım sizin için her şey yolundadır. Rahatsız ettiğim için özür dilerim, şu anda bir takımım yok ve ekibinizde oynamayı çok isterim. Fiziksel olarak hazırım. Lütfen beni bilgilendirin. Teşekkürler."

Bu mesaj, futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, deneyimli orta saha oyuncusunun yeni bir takım bulma çabası sosyal medyada da gündem oldu.